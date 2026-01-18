Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विधानसभा सत्र के नए नियमों पर भड़के अशोक गहलोत, दिशा-निर्देशों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और मूल भावना के विपरीत

Rajasthan Politics: गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि ये नियम विधायकों के अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित कर रहे हैं. खासकर राज्य स्तर के नीतिगत मुद्दों या 5 साल पुराने मामलों पर सवाल उठाने से रोकना और मंत्रियों को जवाबदेही से छूट देना सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्होंने सवाल किया कि अध्यक्ष ने किसकी सलाह से ऐसा फैसला लिया, जिससे विधायकों और जनता में आक्रोश फैलना स्वाभाविक है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 18, 2026, 02:10 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 02:10 PM IST

Trending Photos

सरपंच के काम से नहीं हैं खुश या फिर करता है अपनी मनमानी? जानिए कैसे जनता छीन सकती है उसका पद!
7 Photos
rajasthan panchayat chunav

सरपंच के काम से नहीं हैं खुश या फिर करता है अपनी मनमानी? जानिए कैसे जनता छीन सकती है उसका पद!

राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक! पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड, अब इस दिन हो सकती है बारिश
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक! पहले हाड़ कंपाने वाली ठंड, अब इस दिन हो सकती है बारिश

राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में कोल्ड वेव का कहर, अलवर में पारा पहुंचा 1.6°C, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

विधानसभा सत्र के नए नियमों पर भड़के अशोक गहलोत, दिशा-निर्देशों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और मूल भावना के विपरीत

Ashok Gehlot: अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि ये नए नियम विधायकों के अधिकारों को सीमित कर रहे हैं. विशेष रूप से राज्य स्तर के नीतिगत मुद्दों या 5 साल पुराने मामलों पर सवाल पूछने से रोकना और मंत्रियों को जवाबदेही से छूट देना सदन की गरिमा को कमजोर करने वाला कदम है. गहलोत ने पूछा, "माननीय अध्यक्ष जी, आपने किसकी सलाह से ऐसा फैसला लिया, जिससे सभी विधायकों और जनता में आक्रोश स्वाभाविक है?"

विधायक का प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की भूमिका
गहलोत ने जोर देकर कहा कि विधायक केवल अपने क्षेत्र विशेष का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि होता है. लोकतंत्र में विपक्ष और विधायकों का मुख्य काम सरकार की जवाबदेही तय करना है. यदि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता ही छीन ली जाएगी, तो विधानसभा का औचित्य क्या बचेगा? उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था करार दिया और कहा कि विधायिका का काम कार्यपालिका पर अंकुश रखना है, न कि उसके सुविधा अनुसार अपने अधिकारों को कम करना.

देश में पहला ऐसा मामला: अधिकारों में कटौती
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसा आदेश संभवतः देश में पहली बार जारी किया गया है, जिसमें विधायकों के अधिकारों को सीधे कम किया जा रहा है. अन्य विधानसभाएं अपने सदस्यों के अधिकार बढ़ाने की दिशा में काम करती हैं, लेकिन यहां ठीक उल्टा हो रहा है. राज्य स्तर के सवालों पर रोक और मंत्रियों को जवाबदेही से मुक्त करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तत्काल वापसी की मांगगहलोत ने मांग की कि ऐसे आदेश को तुरंत वापस लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधायकों की आवाज दबाई गई, तो सदन की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और जनता का विश्वास कम होगा. यह कदम न केवल विपक्ष को चुप कराने की कोशिश लगता है, बल्कि पूरे संसदीय ढांचे को कमजोर करने वाला है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news