विधानसभा सत्र के नए नियमों पर भड़के अशोक गहलोत, दिशा-निर्देशों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और मूल भावना के विपरीत

Rajasthan Politics: गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि ये नियम विधायकों के अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित कर रहे हैं. खासकर राज्य स्तर के नीतिगत मुद्दों या 5 साल पुराने मामलों पर सवाल उठाने से रोकना और मंत्रियों को जवाबदेही से छूट देना सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्होंने सवाल किया कि अध्यक्ष ने किसकी सलाह से ऐसा फैसला लिया, जिससे विधायकों और जनता में आक्रोश फैलना स्वाभाविक है.
विधायक का प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र की भूमिका
गहलोत ने जोर देकर कहा कि विधायक केवल अपने क्षेत्र विशेष का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि होता है. लोकतंत्र में विपक्ष और विधायकों का मुख्य काम सरकार की जवाबदेही तय करना है. यदि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता ही छीन ली जाएगी, तो विधानसभा का औचित्य क्या बचेगा? उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था करार दिया और कहा कि विधायिका का काम कार्यपालिका पर अंकुश रखना है, न कि उसके सुविधा अनुसार अपने अधिकारों को कम करना.
देश में पहला ऐसा मामला: अधिकारों में कटौती
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसा आदेश संभवतः देश में पहली बार जारी किया गया है, जिसमें विधायकों के अधिकारों को सीधे कम किया जा रहा है. अन्य विधानसभाएं अपने सदस्यों के अधिकार बढ़ाने की दिशा में काम करती हैं, लेकिन यहां ठीक उल्टा हो रहा है. राज्य स्तर के सवालों पर रोक और मंत्रियों को जवाबदेही से मुक्त करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है.
तत्काल वापसी की मांगगहलोत ने मांग की कि ऐसे आदेश को तुरंत वापस लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधायकों की आवाज दबाई गई, तो सदन की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी और जनता का विश्वास कम होगा. यह कदम न केवल विपक्ष को चुप कराने की कोशिश लगता है, बल्कि पूरे संसदीय ढांचे को कमजोर करने वाला है.
