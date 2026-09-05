/राजनीतिक परिवारों के वारिस या आम घरों के नए चेहरे? निकाय चुनाव में Gen-Z पॉलिटिक्स का असली सच क्या है?

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Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान निकाय चुनाव में BJP और कांग्रेस बड़ी संख्या में युवा और Gen-Z प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का दावा कर रही हैं. लेकिन सवाल यह है कि इन युवा चेहरों में कितने वास्तव में सामान्य परिवारों से आने वाले नए चेहरे हैं और कितने राजनीतिक परिवारों या पुराने संगठनात्मक नेटवर्क से जुड़े हैं. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा के मुताबिक, सिर्फ कम उम्र को Gen-Z राजनीति मानना सही नहीं होगा; चुनाव में प्रत्याशी की पृष्ठभूमि, मुद्दे, काम और अनुभव भी अहम भूमिका निभाएंगे.
युवा वोटर्स और 'Gen Z'
इन चुनावों में कुल मतदाताओं का लगभग 40.21% हिस्सा यानी करीब 57.90 लाख वोटर 18 से 35 साल की आयु वर्ग के हैं. खास तौर पर 18 से 25 साल यानी 'Gen Z' वर्ग के करीब 21.30 लाख मतदाता हैं. यह नया वर्ग सिर्फ लुभावने वादों के बजाय सटीक मुद्दों, प्रत्याशी के जमीनी काम और उसकी प्रामाणिकता पर ज्यादा भरोसा करता है. इसी वर्ग को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों में बड़ा बदलाव किया है. कांग्रेस ने चुनाव से पहले 11 सदस्यीय 'Gen-Z State Wing' का गठन किया, तो वहीं बीजेपी ने वार्ड स्तर पर 'Digital Youth Volunteers' और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सीधे मैदान में उतारा है.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि नई पीढ़ी के नौजवान आगे आएं, इस दिशा में पार्टी लंबे समय से प्रयास कर रही है और युवाओं को उचित अवसर उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कह चुके हैं कि पार्टी का युवाओं पर पूरा फोकस रहा है और Gen Z और युवाओं को तवज्जो दी गई है. दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने इस बार बड़ी संख्या में 40 साल तक की उम्र वाले चेहरों को टिकट दिया है. हालांकि, सबसे बड़ा हिस्सा बिल्कुल नए 20-25 साल के युवाओं का नहीं, बल्कि 26 से 40 साल की उम्र वाले उम्मीदवारों का है.
यहीं से सवाल उठता है कि क्या 35 से 40 साल तक के उम्मीदवारों को Gen Z के तौर पर पेश करना सही है? क्या नई पीढ़ी को वास्तव में राजनीति में जगह मिल रही है या फिर राजनीतिक परिवारों और संगठन से जुड़े पुराने चेहरों की अगली पीढ़ी ही नए नाम से सामने आ रही है?
इन सवालों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा से बातचीत की गई. उन्होंने Gen Z की राजनीतिक परिभाषा से लेकर युवा उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, मतदाताओं की सोच और BJP-कांग्रेस को होने वाले संभावित फायदे पर अपनी राय रखी.
1-BJP-Congress का दावा है कि 50-80% तक टिकट Gen Z को दिए, लेकिन दिक्कत ये है कि 40 की उम्र को भी दोनों ही पार्टियाँ युवा मानती है...
राजनीतिक तौर पर युवा की परिभाषाबहुत अलग है. सभी दलों में युवा नेता 40 से 50 तक के नेताओं को भी माना जाता है. हालांकि, Gen Z की वास्तविक परिभाषा इससे काफी अलग है. व्यावहारिक तौर पर यह संभव नहीं लगता कि किसी पार्टी के 60 फीसदी तक प्रत्याशी वास्तव में Gen Z वर्ग से हों. ऐसे में अगर राजनीतिक दल 35 से 40 साल तक के उम्मीदवारों को भी Gen Z के तौर पर पेश करते हैं, तो यह दावा सवालों के घेरे में आ सकता है. अगर पार्टियां वास्तव में Gen Z को प्रतिनिधित्व देना चाहती हैं, तो 29 साल या उससे कम उम्र के उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में टिकट देना ज्यादा स्पष्ट और व्यावहारिक पैमाना माना जा सकता है.
2-नई पीढ़ी के कितने प्रतिशत प्रत्याशी ऐसे होंगे जो असल में किसी पॉलिटिकल बैकग्राउड से नहीं आते हैं?
नई पीढ़ी के कितने प्रत्याशी वास्तव में ऐसे हैं, जो किसी राजनीतिक परिवार या राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते और बिल्कुल सामान्य परिवारों से निकलकर आए हैं, इसका सटीक प्रतिशत निकालना मुश्किल है. शहरों में देखें तो ऐसे कुछ उम्मीदवार जरूर मिलते हैं, जो पहले से किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं जुड़े हैं. लेकिन बीजेपी की टिकट वितरण प्रक्रिया को देखें तो वहां राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ संगठन से जुड़ाव भी काफी मायने रखता है. बीजेपी में यह देखा जाता है कि प्रत्याशी पार्टी से कितना जुड़ा रहा है, संगठन के लिए कितना काम किया है और उसका संघ से कितना जुड़ाव रहा है. पार्टी अक्सर ऐसे कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है, जो लंबे समय से विचारधारा और संगठन के साथ काम कर रहे होते हैं. कांग्रेस में भी विचारधारा से जुड़ाव देखा जाता है. इसलिए सिर्फ यह कहना कि नई पीढ़ी के प्रत्याशी राजनीति में बिल्कुल नए हैं या सामान्य परिवारों से आते हैं, इसे आंकड़ों के आधार पर साबित करना मुश्किल होगा.
3-क्या Gen Z को लेकर आम मतदाता भी उतना ही संजीदा है? क्या वोट देते समय मतदाता उम्मीदवार की कम उम्र और अनुभव की कमी को भी ध्यान में रखता है?
ये एक नया फिनॉमिना है. अभी मतदाताओं के सामने नई पीढ़ी और नए चेहरों को लेकर एक अलग तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है. कई जगह लोग नए चेहरे और नई विचारधारा को देखकर भी वोट कर रहे हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वोटर अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है. मतदाता आज भी यह देखता है कि प्रत्याशी की राजनीतिक और सामाजिक समझ कितनी है और वह क्षेत्र के मुद्दों को कितना समझता है. आखिरकार वोटर के लिए सिर्फ उम्र ही मायने नहीं रखती. वह यह भी देखता है कि प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है और उन मुद्दों में कितना दम है. अगर कम उम्र का उम्मीदवार अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझता है और उसके पास ठोस मुद्दे हैं, तो वोटर उसे मौका देने के लिए तैयार हो सकता है. लेकिन सिर्फ Gen Z होने या कम उम्र का होने से वोट मिलना तय नहीं है.
4-क्या बीजेपी और कांग्रेस को Gen Z प्रत्याशियों को टिकट देने का फायदा होगा, जबकि इन दोनों पार्टियों से ज्यादा Gen Z उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में खड़े हैं?
युवा मतदाताओं का राजनीतिक रुझान और युवा प्रत्याशियों का चुनावी असर अलग-अलग चीजें हैं. बड़े शहरों में, खासकर जयपुर जैसे शहरों में, मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ Gen Z उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से बीजेपी या कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा सीधा फायदा मिल जाएगा. यहां राजनीति में अभी भी काफी हद तक पुराने मुद्दे, पुराने चेहरे और स्थापित राजनीतिक समीकरण प्रभावी हैं.
हालांकि छोटे शहरों और कस्बों में तस्वीर कुछ अलग हो सकती है. वहां Gen Z और कम उम्र के उम्मीदवारों को राजनीति में मौका मिलने से एक नया उत्साह दिखाई दे सकता है. पहली बार इस उम्र के लोगों को टिकट मिल रहा है, इसलिए वहां इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. लेकिन चुनाव में आखिरकार उम्र से ज्यादा मायने उम्मीदवार का काम, उसकी समझ और उसका अनुभव रखता है. अगर कोई युवा उम्मीदवार काम करने की क्षमता दिखाता है और क्षेत्र के मुद्दों को समझता है, तो उसे फायदा मिल सकता है.
पार्टी स्तर पर भी इस बार युवाओं को मौका देने का स्पष्ट संदेश दिया गया है. इसलिए यह एक तरह से युवाओं को राजनीति में आगे लाने का प्रयास जरूर है, लेकिन इसका वास्तविक फायदा या नुकसान चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा.
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