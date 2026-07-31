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सावन का महीना बनेगा और भी खास, अपनी बींदणी के लिए चुनें ये खूबसूरत उपहार

Sawan 2026: सावन में देश समेत राजस्थान में पार्टनर को तोहफा देने का रिवाज है. राजस्थानी बन्ना अपनी बींदणी को प्यार और अपनापन जताने के लिए पारंपरिक गहने, लहरिया-बांधनी साड़ी, श्रृंगार किट, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट या अपना समय दे सकता है. महंगा नहीं, भावनाओं से भरा उपहार रिश्ते में मिठास बढ़ाता है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 31, 2026, 06:37 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 06:37 PM IST
सावन का महीना बनेगा और भी खास, अपनी बींदणी के लिए चुनें ये खूबसूरत उपहार
Image Credit: राष्ट्रीय करणी सेना की अध्यक्ष और फैशन डिजायनर कीर्ति राठौड़.

Sawan 2026: सावन का महीना प्रेम, हरियाली और रिश्तों में मिठास घोलने वाला माना जाता है. राजस्थान की संस्कृति में इस महीने का विशेष महत्व है. हरियाली तीज, झूले, लोकगीत और पारिवारिक परंपराएं इस मौसम को और भी खास बना देती हैं. ऐसे समय में अगर कोई राजस्थानी बन्ना अपनी बींदणी को प्यार और सम्मान का एहसास कराना चाहता है तो एक सुंदर उपहार इस खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है. जरूरी नहीं कि उपहार बहुत महंगा हो. सबसे अहम बात उसमें छिपा अपनापन और भावनाएं होती हैं.

पारंपरिक राजस्थानी गहने सबसे खास ऑप्शन

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राजस्थान की महिलाओं को पारंपरिक आभूषण बेहद पसंद आते हैं. सावन के मौके पर चांदी की पायल, बिछिया, कंगन, नथ, झुमके या सुंदर मांगटीका उपहार में दिया जा सकता है. अगर बजट अच्छा है तो सोने का छोटा पेंडेंट या अंगूठी भी बेहतरीन विकल्प हो सकता है. ऐसे उपहार लंबे समय तक यादगार बने रहते हैं.

लहरिया या बांधनी की साड़ी

सावन और तीज का नाम आते ही लहरिया और बांधनी की साड़ियां याद आती हैं. राजस्थान की पहचान मानी जाने वाली ये साड़ियां हर महिला की पसंद होती हैं. बन्ना अपनी बींदणी को सुंदर लहरिया साड़ी, बांधनी सूट या पारंपरिक ओढ़नी उपहार में देकर इस मौसम की खुशी को और खास बना सकता है.

श्रृंगार का पूरा सेट

सावन में महिलाएं सोलह श्रृंगार करना पसंद करती हैं. ऐसे में चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, काजल, लिपस्टिक, इत्र और पारंपरिक श्रृंगार सामग्री का सुंदर गिफ्ट बॉक्स एक शानदार विकल्प हो सकता है. इसे आकर्षक पैकिंग में देने से उपहार और भी खास महसूस होगा.

पर्सनलाइज्ड गिफ्ट से बढ़ेगा अपनापन

आजकल नाम या फोटो वाले गिफ्ट काफी पसंद किए जाते हैं. कपल फोटो फ्रेम, नाम वाला कॉफी मग, फोटो एल्बम, कुशन, लकड़ी पर उकेरी गई तस्वीर या दोनों की यादों से जुड़ी स्क्रैप बुक एक भावनात्मक उपहार बन सकती है. ऐसे गिफ्ट की कीमत से ज्यादा उसकी यादें मायने रखती हैं.

सुगंध और स्किन केयर गिफ्ट

अगर आपकी बींदणी को खुद का ख्याल रखना पसंद है तो अच्छी गुणवत्ता वाला परफ्यूम, स्किन केयर किट, स्पा हैम्पर या हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी उपहार में दिए जा सकते हैं. यह रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी होने के साथ खुशी भी देते हैं.

साथ बिताया गया समय भी सबसे बड़ा उपहार

हर उपहार सामान नहीं होता. अगर सावन के दौरान आप अपनी बींदणी के साथ किसी धार्मिक स्थल, झील, बगीचे या किसी पसंदीदा जगह घूमने जाएं, साथ में भोजन करें या परिवार के साथ तीज का उत्सव मनाएं तो यह भी जीवनभर याद रहने वाला तोहफा बन सकता है. रिश्तों में समय और साथ सबसे अनमोल उपहार माना जाता है.

क्या कहना है राजस्थान की महिलाओं का

हर किसी का बजट अलग होता है. कम खर्च में भी हाथ से लिखा प्रेम पत्र, पसंदीदा मिठाई, फूलों का गुलदस्ता, घर पर बनाई गई पसंदीदा डिश या एक छोटा सा पौधा भी खूबसूरत उपहार बन सकता है. सच्ची भावना हमेशा महंगे गिफ्ट से ज्यादा असर छोड़ती है.

जयपुर की रहने वाली राष्ट्रीय करणी सेना की अध्यक्ष और फैशन डिजायनर कीर्ति राठौड़ का कहना है कि सावन आते ही उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है. हर सावन पर उनके पति उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करते हैं. उनका कहना है कि मान्यताओं के मुताबिक, जो भी पति अपनी बीवी को सावन में श्रृंगार का सामान समेत अन्य गिफ्ट्स देते हैं, उससे उनके बीच प्यार और मजबूत होता है.

उपहार देते समय इन बातों का रखें ध्यान
उपहार हमेशा बींदणी की पसंद और जरूरत को ध्यान में रखकर चुनें. बहुत महंगा उपहार देने के बजाय ऐसा गिफ्ट दें जिसे वह लंबे समय तक संभालकर रख सके या उपयोग कर सके. यदि संभव हो तो उपहार के साथ अपने हाथों से लिखा छोटा सा संदेश भी दें. इससे उपहार की भावनात्मक अहमियत कई गुना बढ़ जाती है.

सावन प्रेम, विश्वास और रिश्तों को मजबूत बनाने का महीना है. एक राजस्थानी बन्ना अपनी बींदणी को चाहे पारंपरिक गहने दे, लहरिया साड़ी, श्रृंगार का सामान, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट या केवल अपना समय. हर उपहार तभी खास बनता है जब उसमें सच्चा प्यार और सम्मान शामिल हो. यही छोटे छोटे पल वैवाहिक जीवन की सबसे सुंदर यादें बन जाते हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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