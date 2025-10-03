Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष में निधन, अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि

Girraj Tiwari Passes Away : राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरा शोक जताया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 03, 2025, 07:19 AM IST | Updated: Oct 03, 2025, 07:19 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Mausam: राजस्थान में 3 अक्टूबर को भयंकर बारिश का अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Mausam: राजस्थान में 3 अक्टूबर को भयंकर बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें
20 Photos
Dussehra 2025

राजस्थान में रावण दहन के साथ दशहरे की धूम, देखें अनदेखी तस्वीरें

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?
6 Photos
Pali News

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस शादी के बारे में, जिसमें होती है प्राइवेट पार्ट की पूजा?

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 18 जिलों में तेज हवा के साथ होगी भारी बारिश, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष में निधन, अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि

Girraj Tiwari News: राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि तिवारी जी का निधन अत्यंत दुखद है. उन्होंने तिवारी जी के शानदार और संयमित जीवन की प्रशंसा की, जिसमें उनकी जिंदादिली और इस उम्र में भी उनकी तेज याददाश्त सभी को प्रेरित करती थी.

राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के दिग्गज नेता गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव बिड्यारी, बयाना में किया जाएगा.

तिवारी जी का जन्म 1920 में हुआ था और उन्होंने वकालत के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई. उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में एक बार प्रधान, एक बार जिला प्रमुख, दो बार विधायक और 1985 से 1990 तक राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सेवा दी. उनके निधन पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. तिवारी जी के निधन से राजस्थान ने एक अनुभवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व खो दिया है, जिनकी जिंदादिली और समर्पण हमेशा याद किए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गहलोत ने कहा कि तिवारी जी उनके प्रति विशेष स्नेह और आशीर्वाद रखते थे, जो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से यादगार रहेगा. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. तिवारी जी के निधन से राजस्थान ने एक अनुभवी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व खो दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news