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कम लागत में शुरू कर सकते हैं बकरी पालन, कमा सकते हैं मोटा मुनाफा!, सरकार 60% तक दे रही सब्सिडी!

Bakri Palan: राजस्थान में बकरी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है, जिसमें कम निवेश और कम जगह की जरूरत पड़ती है. राज्य सरकार कृषक बकरी पालन योजना के तहत 50% से 60% तक सब्सिडी दे रही है. जानें ये दमदार बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी टिप्स एन्ड ट्रिक्स.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 24, 2026, 07:10 AM|Updated: May 24, 2026, 07:10 AM
कम लागत में शुरू कर सकते हैं बकरी पालन, कमा सकते हैं मोटा मुनाफा!, सरकार 60% तक दे रही सब्सिडी!
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Goat Farming: राजस्थान में बकरी पालन (Goat Farming) एक लाभदायक और कम निवेश वाला व्यवसाय है. सूखे मौसम, कम पानी और कम जगह में भी बकरी पालन आसानी से किया जा सकता है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बकरी पालन शुरू करने पर 25% से 60% तक सब्सिडी मिल रही है.

बकरी पालन शुरू कैसे करें?

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जमीन और शेड
कम से कम 0.5 से 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए. उन्नत नस्ल की बकरियों के लिए अच्छा शेड बनाना जरूरी है. शेड में हवा और रोशनी का पूरा ध्यान रखें.

नस्ल का चुनाव
राजस्थान में सिरोही, मारवाड़ी, जाक्राना और बारबरी जैसी नस्लें लोकप्रिय हैं. शुरुआत में 10-20 बकरियों से शुरू करें.

पूंजी और लागत
छोटे स्तर पर 5-10 लाख रुपये तक का निवेश लग सकता है (शेड, बकरियां, चारा आदि).

प्रशिक्षण
राजस्थान पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से 1 महीने का प्रशिक्षण ले सकते हैं.

सरकार की प्रमुख योजनाएं और सब्सिडी

कृषक बकरी पालन योजना (Krishak Bakri Palan Yojana)


सामान्य वर्ग को 50% सब्सिडी
SC/ST और महिलाओं को 60% सब्सिडी
5, 11 या 20 बकरियों के यूनिट पर सब्सिडी मिलती है.

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन (NLM)
100 से 500 बकरियों तक के यूनिट पर 25% से 50% तक सब्सिडी.

लोन के साथ सब्सिडी मिलती है.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और राज्य पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत भी सहायता उपलब्ध है.

लोन और सब्सिडी कैसे लें?
नजदीकी पशुपालन कार्यालय, बैंक (SBI, PNB, RRBs) या NABARD से संपर्क करें.

आवश्यक दस्तावेज: आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता, जमीन के कागजात, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए). आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है.

लाभ: बकरी पालन से सालाना अच्छी आय हो सकती है. एक बकरी साल में 2-3 बार बच्चे देती है. मांस, दूध और खाद की अच्छी मांग है.

राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि युवा और किसान आत्मनिर्भर बनें. अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के पशुपालन अधिकारी से संपर्क करें.

नोट: सब्सिडी की राशि और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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