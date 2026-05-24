/कम लागत में शुरू कर सकते हैं बकरी पालन, कमा सकते हैं मोटा मुनाफा!, सरकार 60% तक दे रही सब्सिडी!

Rajasthan Goat Farming: राजस्थान में बकरी पालन (Goat Farming) एक लाभदायक और कम निवेश वाला व्यवसाय है. सूखे मौसम, कम पानी और कम जगह में भी बकरी पालन आसानी से किया जा सकता है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बकरी पालन शुरू करने पर 25% से 60% तक सब्सिडी मिल रही है.

बकरी पालन शुरू कैसे करें?

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जमीन और शेड

कम से कम 0.5 से 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए. उन्नत नस्ल की बकरियों के लिए अच्छा शेड बनाना जरूरी है. शेड में हवा और रोशनी का पूरा ध्यान रखें.

नस्ल का चुनाव

राजस्थान में सिरोही, मारवाड़ी, जाक्राना और बारबरी जैसी नस्लें लोकप्रिय हैं. शुरुआत में 10-20 बकरियों से शुरू करें.

पूंजी और लागत

छोटे स्तर पर 5-10 लाख रुपये तक का निवेश लग सकता है (शेड, बकरियां, चारा आदि).

प्रशिक्षण

राजस्थान पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से 1 महीने का प्रशिक्षण ले सकते हैं.

सरकार की प्रमुख योजनाएं और सब्सिडी

कृषक बकरी पालन योजना (Krishak Bakri Palan Yojana)



सामान्य वर्ग को 50% सब्सिडी

SC/ST और महिलाओं को 60% सब्सिडी

5, 11 या 20 बकरियों के यूनिट पर सब्सिडी मिलती है.

नेशनल लाइवस्टॉक मिशन (NLM)

100 से 500 बकरियों तक के यूनिट पर 25% से 50% तक सब्सिडी.

लोन के साथ सब्सिडी मिलती है.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और राज्य पशुपालन विभाग की योजनाओं के तहत भी सहायता उपलब्ध है.

लोन और सब्सिडी कैसे लें?

नजदीकी पशुपालन कार्यालय, बैंक (SBI, PNB, RRBs) या NABARD से संपर्क करें.

आवश्यक दस्तावेज: आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता, जमीन के कागजात, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए). आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है.

लाभ: बकरी पालन से सालाना अच्छी आय हो सकती है. एक बकरी साल में 2-3 बार बच्चे देती है. मांस, दूध और खाद की अच्छी मांग है.

राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि युवा और किसान आत्मनिर्भर बनें. अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के पशुपालन अधिकारी से संपर्क करें.

नोट: सब्सिडी की राशि और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या विभाग से संपर्क जरूर करें.

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