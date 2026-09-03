Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /गोगामेड़ी जाने वालों के लिए खुशखबरी! पहली बार अलीगढ़ से चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन

गोगामेड़ी जाने वालों के लिए खुशखबरी! पहली बार अलीगढ़ से चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन

Jaipur News: गोगामेड़ी मेले के लिए पहली बार अलीगढ़-गोगामेड़ी के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी. ट्रेन 3 से 5 सितंबर तक अलीगढ़ से और बुधवार से 4 सितंबर तक गोगामेड़ी से संचालित होगी. इससे राजस्थान से बाहर के श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 03, 2026, 12:03 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 12:03 PM IST
गोगामेड़ी जाने वालों के लिए खुशखबरी! पहली बार अलीगढ़ से चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन
Image Credit: पहली बार अलीगढ़-गोगामेड़ी के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी.

Jaipur News: गोगामेड़ी मेले में देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने इस बार खास व्यवस्था की है. मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहली बार गोगामेड़ी-अलीगढ़-गोगामेड़ी अंतर रेलवे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. इससे राजस्थान से बाहर के क्षेत्रों से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे यात्रा
इस विशेष ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यात्रियों को पहले से सीट आरक्षित कराने की जरूरत नहीं होगी. अनारक्षित मेला स्पेशल के संचालन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना अग्रिम आरक्षण के गोगामेड़ी मेले तक पहुंच सकेंगे. रेलवे की यह पहल मेला अवधि में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गोगामेड़ी मेले के लिए संचालित की जा रही यह अंतर रेलवे स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगी. इसका उद्देश्य मेले के दौरान यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है.

गोगामेड़ी से शाम 7:05 बजे रवाना होगी ट्रेन
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04749 गोगामेड़ी-अलीगढ़ बुधवार से 4 सितंबर तक संचालित होगी. यह ट्रेन गोगामेड़ी से शाम 7:05 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी.

इस ट्रेन के जरिए गोगामेड़ी मेले में आने वाले यात्रियों को रात के समय यात्रा करने का विकल्प भी मिलेगा. इससे दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की योजना बनाना आसान होगा.

अलीगढ़ से सुबह चलेगी वापसी ट्रेन
वापसी के लिए ट्रेन संख्या 04750 अलीगढ़-गोगामेड़ी मेला स्पेशल का संचालन 3 से 5 सितंबर तक किया जाएगा. यह ट्रेन अलीगढ़ से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 5:30 बजे गोगामेड़ी पहुंचेगी. इस तरह श्रद्धालुओं को दोनों दिशाओं में अनारक्षित विशेष ट्रेन की सुविधा मिलेगी.

इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव
गोगामेड़ी-अलीगढ़ मेला स्पेशल अपने मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन का ठहराव तहसील भादरा, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, दादरी और खुर्जा जंक्शन स्टेशनों पर रहेगा.

मेले के दौरान इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और बिना अग्रिम आरक्षण यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अब सुखदेव गोगामेड़ी की पत्नी को मिली जान से मारने की धमकी, बेटी की Instagram ID पर भेजा AK-47 और AK-56 से मारने का मैसेज

क्या था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड ? मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पत्नी की आत्मदाह की चेतावनी

Lawrence Bishnoi: क्यों लॉरेंस गैंग ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उतारा था मौत के घाट, कैसे घर में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कर दी थी हत्या...

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नवलगढ़ में टिकट पर बवाल! BJP का टिकट नहीं मिला तो पानी की टंकी पर चढ़ा समर्थक
2
3
4
5