/गोगामेड़ी जाने वालों के लिए खुशखबरी! पहली बार अलीगढ़ से चलेगी मेला स्पेशल ट्रेन

Jaipur News: गोगामेड़ी मेले में देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने इस बार खास व्यवस्था की है. मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पहली बार गोगामेड़ी-अलीगढ़-गोगामेड़ी अंतर रेलवे अनारक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा. इससे राजस्थान से बाहर के क्षेत्रों से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिल सकेगी.

बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे यात्रा

इस विशेष ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यात्रियों को पहले से सीट आरक्षित कराने की जरूरत नहीं होगी. अनारक्षित मेला स्पेशल के संचालन से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना अग्रिम आरक्षण के गोगामेड़ी मेले तक पहुंच सकेंगे. रेलवे की यह पहल मेला अवधि में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए की गई है.

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि गोगामेड़ी मेले के लिए संचालित की जा रही यह अंतर रेलवे स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगी. इसका उद्देश्य मेले के दौरान यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना है.

गोगामेड़ी से शाम 7:05 बजे रवाना होगी ट्रेन

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04749 गोगामेड़ी-अलीगढ़ बुधवार से 4 सितंबर तक संचालित होगी. यह ट्रेन गोगामेड़ी से शाम 7:05 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी.

इस ट्रेन के जरिए गोगामेड़ी मेले में आने वाले यात्रियों को रात के समय यात्रा करने का विकल्प भी मिलेगा. इससे दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की योजना बनाना आसान होगा.

अलीगढ़ से सुबह चलेगी वापसी ट्रेन

वापसी के लिए ट्रेन संख्या 04750 अलीगढ़-गोगामेड़ी मेला स्पेशल का संचालन 3 से 5 सितंबर तक किया जाएगा. यह ट्रेन अलीगढ़ से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 5:30 बजे गोगामेड़ी पहुंचेगी. इस तरह श्रद्धालुओं को दोनों दिशाओं में अनारक्षित विशेष ट्रेन की सुविधा मिलेगी.

इन स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

गोगामेड़ी-अलीगढ़ मेला स्पेशल अपने मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन का ठहराव तहसील भादरा, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, दादरी और खुर्जा जंक्शन स्टेशनों पर रहेगा.

मेले के दौरान इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और बिना अग्रिम आरक्षण यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.