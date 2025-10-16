हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे सोना-चांदी, इस वजह से तेजी से बढ़ रही कीमतें

Jaipur News: ग्लोबल बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ने के आसार बताए जा रहे. ग्लोबल बाजार में सोना-चांदी ने हर दिन हर समय पर रिकॉर्ड तोड़ रही है. चांदी 14 साल का रेकॉर्ड तोड़ते हुए हर रोज के रिकॉर्ड अपने सबसे ऊंचे भाव 1,82000 रुपये प्रति किलो पहुंची. वहीं भारत देश में सोना 24 कैरेट पहली बार 130800 लाख रुपये तो 22 कैरेट सोना 1,22000 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा. वहीं ज्वैलर्स ने उम्मीद जताई है कि इस त्यौहारी सीजन में राजस्थान में 5 हजार करोड़ के व्यापार होने का अनुमान बताया है. बताया कि महंगाई कितनी भी बढे लेकिन दीपावली पर्व के चलते धनतरेस पर सोने की रिकॉर्ड तोड बिक्री होगी.

ट्रंप टैरिफ के चलते चांदी के इम्पॉर्ट में कमी आई

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सोने-चांदी के बढ़ते भावों ने आम से लेकर खास लोगों के होश उड़ा दिए हैं. ग्रामीण क्षेत्र के लोग सोने चांदी के भाव में कमी का इंतजार कर रहे ताकि दिवाली के बाद शादी-ब्याह की तारीख तय कर सके. वहीं ज्वैलर्स की मानें तो आने वाले साल 2026 के अंत तक चांदी 3 लाख रूपये तक पहुंचने का अनुमान बताया है. इसका मुख्य कारण ट्रंप टैरिफ को मान रहे तो वहीं वैश्विक स्तर पर डॉलर को कमजोर करने के लिए सोने-चांदी की ओर निवेशक बढ रहे है.

सर्राफा समिति बडी चौपड़ के कोषाध्यक्ष जुगलकिशोर मामोडिया ने बताया कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चाइना चांदी का इम्पॉर्ट करता है लेकिन ट्रंप टैरिफ के चलते चाइना ने चांदी के इम्पॉर्ट पर कुछ महीनों के लिए रोक लगा दी गई, जिससे भारत देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर चांदी के भाव आसमान छू रहे है.

दीपावली पूजा के लिए सिक्कों में 25 प्रतिशत की कमी

सर्राफा समिति बडी चौपड अध्यक्ष सत्यप्रकाश सर्राफ ने बताया कि चांदी के लगातार भाव बढने से बाजार में इस बार दीपावली पर्व पर चांदी के सिक्कों की खरीददारी में 25 प्रतिशत कमी देखी जा रही है क्योंकि पिछले साल की तुलना में चांदी के सिक्कों के भाव डबल हो गए है. पिछले साल 1100 रूपये के सिक्के इस साल दीपावली पर 1900 रुपये से 2100 रूपये तक मिलने से बाजार में खरीददारी में कमी आई है. वहीं ज्वैलर्स द्वारा शादी ब्याह के लिए जो चांदी-सोने के जेवरात के आर्डर पर तय समय पर आने पर उसी भाव दिया जा रहे है, नहीं तो तय समय पर नहीं आने पर नये भाव में चांदी के जेवरात देने की बात कहीं. ऐसे में लोग भी शादी-ब्याह के लिए आर्डर देने से भी डर रहे हैं.

वहीं, आने वाले समय में चांदी के बढते दामों को देखते हुए निवेश करने वाले निवेशकों में चांदी की खरीददारी करने में रूचि दिखा रहे हैं. सर्राफा समिति बडी चौपड महामंत्री विकास अग्रवाल ने बताया कि लोग चांदी खरीदने की बजाएं पुरानी चांदी बदलाकर नई चांदी के नये जेवरात खरीद रहे हैं. नये जेवरात के लिए चांदी के भाव सुनकर ही लोग वापस लौट रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों का मानना है कि चांदी-सोने के भाव में कमी आए तो देवउठनी एकादशी पर शादी-ब्याह की तारीख तय करें.

वैश्विक स्तर पर चांदी की ओर चमक बढ़ेगी

सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के महामंत्री मातादीन सोनी ने बताया कि विश्व में सालाना 25 हजार टन चांदी का उत्पादन होता है. यह चांदी का इम्पॉर्ट लंदन, चाइना, रसिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएस में सबसे ज्यादा चांदी का इम्पॉर्ट होता है. भारत देश सालाना 7 हजार टन चांदी का इम्पॉर्ट करता है लेकिन जिस तरह से लगातार चांदी के बढते भावों का असर खरीददारी में नहीं देखा जा रहा है. भारत देश में लोग आपात काल में काम आने वाले सोने-चांदी की खरीददारी करते है. वैश्विक स्तर पर देखा जाएं तो आने वाले साल 2026 के अंत तक चांदी 3 लाख रूपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. वहीं सोना तो सोणा है जिसके भावों में बढत देखी जा रही है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए बढने और बोनस मिलने से लोग इस दीपावली पर सोने-चांदी की खरीददारी करने बाजार पहुंच रहे है. इस दीपावली पर सोने चांदी में राजस्थान में 5000 करोड रुपए का व्यापार होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

