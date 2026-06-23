/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में महा गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है ताजा रेट

Rajasthan Gold Rate: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार कई दिनों की स्थिरता के बाद कीमती धातुओं के दामों में आई इस कमी ने निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. खासकर शादी-विवाह और निवेश के उद्देश्य से सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है.



ताजा दरों के अनुसार राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,34,790 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. पिछले कारोबारी दिन यह कीमत 1,34,940 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इस तरह 22 कैरेट सोने की कीमत में 150 रुपये की गिरावट आई है. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव भी कम होकर 1,41,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,41,690 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, यानी 24 कैरेट सोने में 160 रुपये की कमी दर्ज की गई है.

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सोने में नरमी से खरीदारों को राहत

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला है. इसी कारण राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में सोने के दामों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन लगातार ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे सोने में आई कमी को खरीदारों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.



चांदी में बड़ी गिरावट

सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में अधिक गिरावट देखने को मिली है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,50,000 रुपये दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम था. इस प्रकार चांदी की कीमत में एक ही दिन में 5,000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. चांदी में आई इस कमी से निवेशकों के साथ-साथ आभूषण कारोबारियों को भी राहत मिली है.



निवेशकों की नजर बाजार पर

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक बाजार की गतिविधियां सोना-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए निवेशकों को बाजार की चाल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.



फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं. 22 कैरेट सोने में 150 रुपये, 24 कैरेट सोने में 160 रुपये और चांदी में 5,000 रुपये की गिरावट दर्ज होने से खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है.

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