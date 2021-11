Gold Silver Price Jaipur: घरेलू मांग से सोना-चांदी कीमतों में उछाल, जानिए नए भाव

Jaipur: राजस्थान के जयपुर (Jaipur News) के सराफा बाजार में सोना और चांदी कीमतों में तेजी रही. सोना कीमतों में 200 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी रही और चांदी कीमतों में 100 रुपए प्रति किलो का उछाल दिखा. जयपुर सर्राफा कमेटी (Jaipur Sarafa Committee) की ओर से जारी भावों के अनुसार सोना 24 कैरेट कीमतों में 200 रुपये प्रति दस ग्राम का उछाल रहा.

सोना 24 कैरेट (24k Gold Rate In Jaipur) 50,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं, सोना जेवराती (22k Gold Rate In Jaipur) 48,300 रुपए, सोना 18 कैरेट (18k Gold Rate In Jaipur) 40,200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. सोना 14 कैरेट (14k Gold Rate In Jaipur) 32,200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. चांदी कीमतों में 100 रुपए प्रति किलो की तेजी रही.

जयपुर में आज चांदी रिफाइन (Silver Price Jaipur) 68,300 रुपए प्रति किलो रही. वैवाहिक सीजन की खरीद में आई तेजी से सोना और चांदी कीमतों में उछाल रहा. घरेलू बाजारों में भी मांग दबाव में सुधार हुआ है, ऐसे में कीमतों में तेजी रही.