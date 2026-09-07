/मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 9 दिन आस्था का रंग, 348 किलो पंचामृत से अभिषेक और 3 हजार किलो घी से बनेंगे मोदक

Jaipur Ganesh Chaturthi: जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस बार मंदिर में नौ दिनों तक आस्था, परंपरा, संगीत, नृत्य और भोग की भव्य झांकियां देखने को मिलेंगी. उत्सव की शुरुआत 7 सितंबर को सुबह 9 बजे कलश यात्रा और जलाभिषेक के साथ होगी. मंदिर महंत कैलाश शर्मा के अनुसार, 15 सितंबर को भगवान गणेश के नगर भ्रमण के साथ नौ दिवसीय आयोजन का समापन होगा. इन नौ दिनों में हर दिन बप्पा के दरबार का स्वरूप अलग नजर आएगा.



348 किलो पंचामृत से होगा अभिषेक

8 सितंबर को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर भगवान गणेश का 348 किलो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा. इसके लिए 251 किलो दूध, 50 किलो दही, 25 किलो बूरा, 11 किलो शहद और 11 किलो घी इस्तेमाल होगा. इसी दिन मंदिर में केले की विशेष झांकी सजाई जाएगी. शाम को ध्रुपद गायन की प्रस्तुति होगी.

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3 हजार किलो घी से बनेंगे हजारों मोदक

9 सितंबर को मोदकों की भव्य झांकी उत्सव का खास आकर्षण रहेगी. इसमें 251-251 किलो के दो विशाल मोदक, 51-51 किलो के पांच और 21-21 किलो के 21 मोदक रखे जाएंगे. इसके अलावा करीब 1100 मोदक 1.25 किलो के होंगे. इस पूरी झांकी में करीब 3 हजार किलो घी, 3 हजार किलो बेसन, 9 हजार किलो शक्कर और 100 किलो सूखे मेवों का इस्तेमाल किया जाएगा. भक्त सुबह 5 बजे से मोदक झांकी के दर्शन कर सकेंगे.



फल, सब्जी और फूलों से सजेगा दरबार

10 सितंबर को फलों की, 11 सितंबर को सब्जियों की और 12 सितंबर को फूलों की झांकी सजाई जाएगी. इन दिनों शाम को कथक, ध्रुपद और सुगम संगीत की प्रस्तुतियां होंगी. 13 सितंबर को गणेशजी का मेहंदी पूजन और सिंजारा होगा. इसके लिए सोजत की करीब 3500 किलो मेहंदी का इस्तेमाल किया जाएगा. पूजा के बाद रात 7:30 बजे मेहंदी प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा.



स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजेगा दरबार

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. इस दिन गणेशजी चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ण मुकुट और नौलखा हार से सजे नजर आएंगे. विशेष हार में मोती, सोना, पन्ना और माणक लगाए गए हैं. इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती से दर्शन शुरू होंगे और रात 11:40 बजे शयन आरती तक भक्तों को दर्शन मिलेंगे. भोग आरती दोपहर 2:15 बजे होगी. भोग के दौरान दोपहर 1:30 से 2 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे.



15 सितंबर को नगर भ्रमण पर निकलेंगे बप्पा

उत्सव का समापन 15 सितंबर को गणेशजी के नगर भ्रमण के साथ होगा. शोभायात्रा मोतीडूंगरी मंदिर से रवाना होकर एमडी रोड, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, गणगौरी बाजार और नाहरगढ़ रोड होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंचेगी. नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.



सुरक्षा और दर्शन के लिए खास इंतजाम

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर में 6 डीएफएमडी और 6 एचएसएमडी लगाए गए हैं. परिसर और आसपास की गतिविधियों पर 72 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी. दर्शन के लिए मंदिर में आने वाली 6 लाइनें और बाहर जाने की 8 लाइनें होंगी. एमडी रोड, जेएलएन मार्ग और तख्तेशाही रोड से श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश की व्यवस्था रहेगी.



वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए 100 ई-रिक्शा और चार इलेक्ट्रिक लो-फ्लोर बसें उपलब्ध रहेंगी. व्यवस्था संभालने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक भी लगाए जाएंगे. मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि वे दर्शन के दौरान कैमरा और अनावश्यक सामान साथ न लाएं. नौ दिनों तक मोतीडूंगरी में आस्था, भक्ति और उत्सव का यह रंग नजर आएगा. 15 सितंबर को जब बप्पा नगर भ्रमण पर निकलेंगे, तब जयपुर की सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ और गणपति के जयकारे इस उत्सव को यादगार बनाएंगे.

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