Gold Mining Rajasthan : राजस्थान में करीब 113 मिलियन टन सोने का अयस्क का अनुमान है. साथ में तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिज भी यहां मौजूद होने की संभावना है. जिससे अगले 50 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई की संभावना है. 50 हजार रोजगार भी पैदा होंगे.
Gold Mining Rajasthan : राजस्थान की धरती में छिपे सोने के बड़े भंडार को निकालने की योजना फिलहाल अटक हुई है. राजस्थान को को अरबों रुपये की कमाई और हजारों लोगों को रोजगार देने वाला ये प्रोजेक्ट अभी कानूनी, तकनीकी और पर्यावरणीय अड़चनों में फंसा हुआ है.
आपको बता दें कि बांसवाड़ा के भूकिया-जगपुरा क्षेत्र में सोने के भंडार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पहले सर्वे करने वाली एक विदेशी कंपनी ने इस पर अपना दावा जताते हुए मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है. इसी कानूनी विवाद के चलते फिलहाल खनन प्रक्रिया रूकी है.
यहां ये जानना जरूरी है कि राजस्थान के कई गोल्ड और मिनरल ब्लॉक्स अरावली क्षेत्र में आते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नए खनन पट्टों पर रोक है. जब तक पर्यावरण के लिहाज से नई नीति तैयार नहीं होती, तब तक खनन मुश्किल है.
दरअसल सोने के भंडार होने के बाद भी खनन शुरू करना आसान नहीं है. क्योंकि इसके लिए विस्तृत सर्वे और परीक्षण जरूरी है. भारी निवेश और आधुनिक तकनीक की जरूरत भी है. ये ही नहीं जमीन की गहराई और गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है.
करीब 113 मिलियन टन सोने का अयस्क यहां होने का अनुमान है. साथ में तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिज भी यहां मौजूद होने की संभावना है. जिससे अगले 50 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा कमाई की संभावना है.
प्रोजेक्ट शुरू होने से करीब 50 हजारलोगों को रोजगार मिल सकता है, साथ ही ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है.
कुल मिलाकर राजस्थान में सोने का खजाना तो है लेकिन जब तक कानूनी विवाद नहीं सुलझता और पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती तब तक, प्रोजेक्ट कागजों पर ही अटका रह सकता है.
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