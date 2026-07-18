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जयपुर की हवेली की नींव से निकले 15 कलश, चांदी की सिल्लियां और हजारों पुराने सिक्के मिलने का दावा, Gold-Silver पर मचा बवाल

Jaipur News: जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित एक हवेली की खुदाई के दौरान सोने-चांदी का खजाना मिलने का दावा किया गया है. आरोप है कि ठेकेदार और उसके साथियों ने करीब 40-45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे 14-15 कलश और हजारों पुराने चांदी के सिक्के आपस में बांट लिए. मामले में माणक चौक थाने में केस दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच में जुटी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 18, 2026, 02:42 PM|Updated: Jul 18, 2026, 02:42 PM
जयपुर की हवेली की नींव से निकले 15 कलश, चांदी की सिल्लियां और हजारों पुराने सिक्के मिलने का दावा, Gold-Silver पर मचा बवाल
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजधानी जयपुर के त्रिपोलिया बाजार स्थित विद्याधर का रास्ता इलाके में एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान कथित रूप से बहुमूल्य खजाना मिलने का मामला सामने आया है. इस मामले में हवेली मालिक की ओर से आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान नींव से सोने और चांदी से जुड़ी कीमती वस्तुएं निकलीं, लेकिन उन्हें मालिक को सौंपने के बजाय ठेकेदार और उसके सहयोगियों ने आपस में बांट लिया. इस मामले को लेकर माणक चौक थाने में 15 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच कर रही है.

सोने के कलश और चांदी की सिल्लियां मिलने का दावा

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शिकायत के अनुसार, हवेली की नींव से करीब 14 से 15 कलश, जिनमें सोने के सिक्के होने का दावा किया गया है, निकले थे. इसके अलावा लगभग 40 से 45 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां और 8 से 10 हजार पुराने चांदी के सिक्के मिलने का भी दावा किया गया है. आरोप है कि ये सभी कीमती वस्तुएं संबंधित लोगों द्वारा कथित रूप से आपस में बांट ली गईं. हालांकि, इन दावों की अभी तक पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

निर्माण कार्य से पहले दी गई थी स्पष्ट हिदायत

जानकारी के अनुसार, करीब छह महीने पहले हवेली के पुनर्निर्माण और तोड़ाई का कार्य एक निजी निर्माण एजेंसी के माध्यम से ठेके पर दिया गया था. शिकायत में कहा गया है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही ठेकेदार को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि यदि दीवारों, नींव या मलबे से कोई ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कीमती वस्तु मिले तो उसे तत्काल परिवार को सौंपा जाएगा. इसके बावजूद कथित रूप से ऐसा नहीं किया गया और खजाना गायब कर दिए जाने का आरोप लगाया गया है.

वीडियो को बनाया गया अहम साक्ष्य

मामले में शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके पास दो वीडियो मौजूद हैं, जिनमें कथित रूप से आरोपियों के बीच खुदाई के दौरान मिली कीमती वस्तुओं का जिक्र किया गया है. आरोप है कि हवेली में कार्य करने वाले एक मजदूर ने ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसके बाद यह मामला सामने आया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल कर लिया है और उनकी सत्यता की भी जांच की जा रही है.

पुलिस कर रही हर पहलू से जांच

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कथित रूप से गायब हुई चांदी की सिल्लियों और पुराने सिक्कों का मौजूदा बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है, जबकि सोने की मात्रा और उसकी कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक अनुमान सामने नहीं आया है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. वीडियो, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जाएगी. जांच पूरी होने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खुदाई के दौरान वास्तव में कोई खजाना मिला था या नहीं तथा आरोपों में कितनी सच्चाई है. फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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