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राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज कितना महंगा बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली समेत सभी प्रमुख शहरों में आज सोने और चांदी दोनों के भावों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 13, 2026, 12:14 PM|Updated: May 13, 2026, 12:14 PM
राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भयंकर बढ़ोतरी, जानें आज कितना महंगा बिकेगा गोल्ड-सिल्वर
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price

Gold silver Price Rajasthan Today: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में भारी उछाल दर्ज किया गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई मजबूती, वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग के कारण स्थानीय बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है. चांदी में भी एक दिन में ₹30,000 प्रति किलो की भारी तेजी आई है, जो पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़ोतरी है.

22 कैरेट गोल्ड रेट (10 ग्राम)
आज: ₹1,54,940
कल: ₹1,42,190
भाव में बदलाव: ₹12,750 ↑ (तेजी)

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24 कैरेट गोल्ड रेट (10 ग्राम)
आज: ₹1,62,690
कल: ₹1,49,300
भाव में बदलाव: ₹13,390 ↑ (तेजी)

1 किलो चांदी का भाव
आज: ₹3,30,000
कल: ₹3,00,000
भाव में बदलाव: ₹30,000 ↑ (तेजी)

तेजी के कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई के बढ़ते संकेत और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण निवेशक सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. भारत में भी शादी-ब्याह का सीजन शुरू होने के कारण आभूषणों की मांग बढ़ गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर कीमतों में उछाल आया है. चांदी के भाव में आई तेजी का मुख्य कारण औद्योगिक मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी है.


जौहरियों और खरीदारों पर असर
आज की इस भारी तेजी से राजस्थान के जौहरी बाजारों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ खरीदार भाव और बढ़ने से पहले सोना खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं, जबकि कई लोग आगे की तेजी का इंतजार कर रहे हैं. जौहरियों का कहना है कि 22 कैरेट सोना अभी भी सबसे ज्यादा बिक रहा है क्योंकि यह आभूषण निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है.

खरीदारों के लिए सलाह
बाजार विशेषज्ञों की सलाह है कि वर्तमान में सोने के भाव बहुत ऊंचे स्तर पर हैं. छोटे निवेशकों को सोने में SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए निवेश करना बेहतर विकल्प हो सकता है. आभूषण खरीदने वाले लोगों को हमेशा BIS हॉलमार्क वाले जेवर ही खरीदने चाहिए और कीमतों की तुलना कई विश्वसनीय ज्वेलर्स से अवश्य करें.


भविष्य की संभावना
विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रही तो आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ सकते हैं. हालांकि, कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेना उचित रहेगा.स्थानीय बाजारों में आज सुबह से ही खरीदारों की अच्छी भीड़ देखी गई. चांदी की तेजी से चांदी के सिक्के, बर्तन और आभूषणों की मांग भी बढ़ गई है. कुल मिलाकर आज राजस्थान में सोने-चांदी के बाजार में रिकॉर्ड तेजी का रुख रहा.

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About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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