31 जनवरी को सर्राफा बाजार में उड़ी सोना-चांदी के दामों की धज्जियाँ, बजट से पहले बिखर गए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार आज भारी झटके से गुजरे हैं. सोने और चांदी दोनों में एक ही दिन में अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई, जिसने निवेशकों और व्यापारियों को हैरान कर दिया.

Published: Jan 31, 2026, 02:56 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 02:56 PM IST

31 जनवरी को सर्राफा बाजार में उड़ी सोना-चांदी के दामों की धज्जियाँ, बजट से पहले बिखर गए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें लेटेस्ट अपडेट

Jaipur Gold Silver Rate, 31 January 2026: राजस्थान में कीमती धातुओं के बाजार में आज भारी उथल-पुथल मची हुई है. सोने और चांदी दोनों में एक दिन में ही रिकॉर्ड स्तर की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने निवेशकों, व्यापारियों और सर्राफा बाजार को स्तब्ध कर दिया है.


सोने के भाव में तेज गिरावट आई है. आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,48,240 पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹1,57,440 था. इस तरह मात्र एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹9,200 की भारी कमी आई है. इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,55,650 हो गई है, जो कल ₹1,65,310 थी.

यहां भी ₹9,660 की गिरावट देखी गई. यह क्रैश मुख्य रूप से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत राजस्थान के प्रमुख सर्राफा बाजारों में दिखाई दे रहा है. हाल के दिनों में सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी, लेकिन वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती, प्रॉफिट बुकिंग और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के कारण बिकवाली का दबाव बढ़ गया.

चांदी में स्थिति और भी ज्यादा डरावनी रही. सुबह चांदी का भाव ₹4,15,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंचा था, लेकिन कुछ ही घंटों में इसमें ₹65,000 की तेज गिरावट आई और अब यह ₹3,50,000 प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है. एमसीएक्स पर चांदी ने हाल ही में ₹4,20,048 का ऐतिहासिक उच्च स्तर छुआ था, जहां चार दिनों में 80,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी.

लेकिन शुक्रवार को बाजार खुलते ही भारी बिकवाली शुरू हो गई, जिससे 24 घंटे के भीतर कुल ₹85,000 तक की गिरावट आई. कुछ रिपोर्ट्स में तो एक दिन में ₹1,28,000 तक की कमी का जिक्र है, जो चांदी के लिए अभूतपूर्व है.

यह गिरावट निवेशकों की प्रॉफिट बुकिंग, वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं में सुधार, अमेरिकी डॉलर की ताकत और औद्योगिक मांग में अस्थिरता जैसी वजहों से हुई है. राजस्थान में शादी-विवाह का सीजन होने के बावजूद यह क्रैश खरीदारों के लिए राहत की खबर हो सकता है, लेकिन हाल के तेजी में निवेश करने वालों को बड़ा नुकसान हुआ है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अल्पकालिक में ऐसे उतार-चढ़ाव जारी रह सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि में सोने-चांदी को सुरक्षित निवेश माना जाता है. निवेशकों को सलाह है कि वे सतर्क रहें, बाजार के ट्रेंड पर नजर रखें और केवल आवश्यकता या लंबे समय के लिए खरीदारी करें. राजस्थान के सर्राफा बाजारों में आज की यह घटना कीमती धातुओं के बाजार में जोखिम और अवसर दोनों को रेखांकित करती है.

