/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के जारी हुए रेट, जानें आज किस रेट मिलेगा 10 ग्राम सोना और 1KG चांदी

Rajasthan Gold Silver Price: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. राजस्थान के सर्राफा बाजार से जारी नए रेट के मुताबिक शुक्रवार को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है. 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों श्रेणी के सोने के दाम बढ़ गए हैं, जबकि चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. शादी-विवाह का सीजन नजदीक आने और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के चलते बाजार में सोने की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है.



22 कैरेट सोना हुआ 150 रुपये महंगा

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आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,38,440 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. गुरुवार को यही कीमत 1,38,290 रुपये थी. यानी एक दिन में 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. लगातार बढ़ते दामों के बीच खरीदारी करने वाले ग्राहकों की नजर अब रोजाना बदल रहे रेट पर बनी हुई है.



24 कैरेट गोल्ड ने भी पकड़ी रफ्तार

शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में भी तेजी जारी है. आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,45,360 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,45,200 रुपये था. यानी 160 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. निवेश के लिहाज से 24 कैरेट सोने को बेहतर विकल्प माना जाता है, इसलिए बाजार में इसकी मांग भी लगातार बनी हुई है.



चांदी के दाम रहे स्थिर, निवेशकों को राहत

सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ. राजस्थान में 1 किलो चांदी का भाव 2,50,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. पिछले कारोबारी दिन भी चांदी इसी रेट पर बिक रही थी. चांदी के दाम स्थिर रहने से ज्वेलरी कारोबारियों और निवेशकों को कुछ राहत जरूर मिली है.



आखिर क्यों बदलते रहते हैं सोने-चांदी के रेट?

सर्राफा बाजार के जानकारों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारणों से प्रभावित होती हैं. डॉलर की मजबूती या कमजोरी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बुलियन की मांग, वैश्विक आर्थिक हालात, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बदलाव और भारतीय रुपये की स्थिति जैसे कई कारक रोजाना कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा घरेलू बाजार में मांग बढ़ने पर भी सोने के दाम ऊपर जा सकते हैं.



सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोना खरीदते समय केवल कीमत पर ही ध्यान न दें. हॉलमार्क की जांच जरूर करें और मेकिंग चार्ज, जीएसटी व अन्य शुल्कों की जानकारी भी पहले ले लें. अलग-अलग ज्वेलर्स के यहां मेकिंग चार्ज में अंतर हो सकता है, जिससे अंतिम कीमत बदल जाती है. यदि आप निवेश के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं तो रोजाना के बाजार भाव पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा.



आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है बाजार की चाल?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी बनी रहती है तो सोना और महंगा हो सकता है. वहीं चांदी की कीमतें भी औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार के रुख के अनुसार बदल सकती हैं. ऐसे में खरीदारी या निवेश का फैसला लेने से पहले रोजाना के ताजा रेट जरूर चेक करें.



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