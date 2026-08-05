/राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत और सतर्कता दोनों वाली खबर है. राजस्थान में आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है. लगातार बदलते सर्राफा बाजार के भावों के बीच निवेशकों और आभूषण खरीदने वालों की नजर रोजाना के रेट पर बनी हुई है. ऐसे में आज के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है.



22 कैरेट सोना हुआ 200 रुपये सस्ता

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,040 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,33,240 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी आज सोना 200 रुपये सस्ता हुआ है. हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह थोड़ी राहत की खबर मानी जा रही है.



24 कैरेट सोने में भी आई नरमी

24 कैरेट सोने के दाम में भी आज गिरावट देखने को मिली. आज 24 कैरेट सोना 1,39,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. मंगलवार को इसका भाव 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस तरह आज शुद्ध सोने की कीमत में 210 रुपये की कमी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है.



चांदी ने फिर दिखाई चमक

जहां सोने के दाम नरम पड़े हैं, वहीं चांदी ने एक बार फिर तेजी का रुख दिखाया है. राजस्थान में आज एक किलो चांदी का भाव 2,40,000 रुपये पहुंच गया है. एक दिन पहले इसकी कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो थी. यानी चांदी में 5,000 रुपये प्रति किलो की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लगातार बढ़ती कीमतों के चलते निवेशकों की नजर अब चांदी पर भी बनी हुई है.



खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी के भाव रोजाना बदलते रहते हैं. इनकी कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और मांग-आपूर्ति का सीधा असर पड़ता है. ऐसे में यदि आप आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत ही नहीं, बल्कि हॉलमार्क, जीएसटी, मेकिंग चार्ज और बिल की भी अच्छी तरह जांच करें. निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करने वाले लोगों को भी बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए.



फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना थोड़ी राहत लेकर आया है, जबकि चांदी ने फिर से महंगी होकर खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार की चाल के अनुसार दोनों की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

