Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 05, 2026, 12:36 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 12:36 PM IST
राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
Image Credit: Gold Silver Price Today

Rajasthan Gold Silver Price: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत और सतर्कता दोनों वाली खबर है. राजस्थान में आज सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है. लगातार बदलते सर्राफा बाजार के भावों के बीच निवेशकों और आभूषण खरीदने वालों की नजर रोजाना के रेट पर बनी हुई है. ऐसे में आज के ताजा भाव जानना आपके लिए जरूरी है.


22 कैरेट सोना हुआ 200 रुपये सस्ता

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने की कीमत में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,33,040 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,33,240 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. यानी आज सोना 200 रुपये सस्ता हुआ है. हालांकि गिरावट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह थोड़ी राहत की खबर मानी जा रही है.


24 कैरेट सोने में भी आई नरमी

24 कैरेट सोने के दाम में भी आज गिरावट देखने को मिली. आज 24 कैरेट सोना 1,39,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. मंगलवार को इसका भाव 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था. इस तरह आज शुद्ध सोने की कीमत में 210 रुपये की कमी दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिल रहा है.


चांदी ने फिर दिखाई चमक

जहां सोने के दाम नरम पड़े हैं, वहीं चांदी ने एक बार फिर तेजी का रुख दिखाया है. राजस्थान में आज एक किलो चांदी का भाव 2,40,000 रुपये पहुंच गया है. एक दिन पहले इसकी कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो थी. यानी चांदी में 5,000 रुपये प्रति किलो की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. लगातार बढ़ती कीमतों के चलते निवेशकों की नजर अब चांदी पर भी बनी हुई है.


खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी के भाव रोजाना बदलते रहते हैं. इनकी कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और मांग-आपूर्ति का सीधा असर पड़ता है. ऐसे में यदि आप आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो केवल कीमत ही नहीं, बल्कि हॉलमार्क, जीएसटी, मेकिंग चार्ज और बिल की भी अच्छी तरह जांच करें. निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करने वाले लोगों को भी बाजार की चाल पर नजर रखनी चाहिए.


फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना थोड़ी राहत लेकर आया है, जबकि चांदी ने फिर से महंगी होकर खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार की चाल के अनुसार दोनों की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरा सोना-चांदी का भाव, जानें आज 4 अगस्त को राजस्थान में किस रेट बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

JCB से खेत में घुसकर फसल नष्ट करने का आरोप, पूर्व विधायक और भतीजे के खिलाफ FIR

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में फिर बन रहा नया मानसूनी सिस्टम, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

फिर भीगेगा राजस्थान, 22 जिलों में अलर्ट जारी, तेज हवाओं के साथ होगी तूफानी बारिश!

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

विदेश में नौकरी का झांसा, बनाते थे 'साइबर गुलाम', राजस्थान पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश, 5 दबोचे

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान निकाय चुनाव में नया सियासी ट्विस्ट! बीजेपी-कांग्रेस के बीच अब AAP की एंट्री, तीसरे मोर्चे पर बड़ा बयान

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

धौलपुर की बेटी ने रच दिया इतिहास! वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हुआ चयन

चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार की कीमतों में बदलाव! जानें ताजा रेट

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना

पाकिस्तान से ड्रोन में आती थी हेरोइन और विदेशी हथियार, बीकानेर पुलिस ने खोला सरहद पार का काला कारनामा

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

चूरू में तांडव करते हुए मकान पर गिरी जोरदार बिजली, देखते ही देखते उजड़ गया बेबस परिवार का आशियाना

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार का जाल... 9वीं की छात्रा के साथ जो हुआ, जानकर कांप उठेंगे आप!

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
Rajasthan Gold Silver Price Today
jaipur gold silver rate today

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
2
3
4
5