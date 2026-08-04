/Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दाम बढ़ जाते हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज होती है. इन कीमती धातुओं की कीमतें केवल घरेलू बाजार ही नहीं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती हैं. ऐसे में निवेश करने वाले और आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोग रोजाना के भाव पर नजर बनाए रखते हैं. 4 अगस्त 2026, मंगलवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं.

आज जयपुर में सोने का भाव

जयपुर सर्राफा बाजार में मंगलवार सुबह तक सोने की कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बाजार में 18 कैरेट सोने के भाव भी स्थिर बने हुए हैं.

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चांदी के दाम में भी नहीं हुआ बदलाव

चांदी की कीमतों में भी आज किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया. मंगलवार सुबह तक चांदी का भाव 235 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है. इसके अनुसार जयपुर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये पर स्थिर है. लगातार दूसरे दिन चांदी के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होने से खरीदारों को राहत मिली है.

आज के सोना-चांदी के रेट

धातुआज का भाव

24 कैरेट सोना₹1,39,900 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना₹1,33,240 प्रति 10 ग्राम

चांदी₹235 प्रति ग्राम

चांदी₹2,35,000 प्रति किलोग्राम

क्यों बदलते हैं सोने-चांदी के दाम

विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों पर वैश्विक बाजार का सीधा असर पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती या कमजोरी और रुपये की विनिमय दर में बदलाव घरेलू बाजार के भाव को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा मांग और आपूर्ति की स्थिति भी कीमतों में बदलाव की अहम वजह होती है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर के ताजा रेट की जानकारी जरूर लें. अलग-अलग ज्वेलरी दुकानों में मेकिंग चार्ज, जीएसटी, डिजाइन और अन्य शुल्क अलग हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर्स से कीमत की पुष्टि करना बेहतर रहेगा. इससे आपको वास्तविक भुगतान का सही अनुमान मिल सकेगा.

आगे भी बनी रह सकती है कीमतों में हलचल

बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार की चाल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यहां दी गई कीमतें 4 अगस्त 2026, मंगलवार सुबह तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर हैं. वास्तविक बाजार भाव में स्थान, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य कारणों से अंतर हो सकता है.