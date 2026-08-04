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Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा

Jaipur Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में 4 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. बाजार में आज किसी तरह का बदलाव दर्ज नहीं किया गया. ऐसे में जानिए कि आज सुबह के मुताबिक, जयपुर में किस रेट पर सोना-चांदी बिक रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 04, 2026, 07:45 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 07:45 AM IST
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं? पहले पढ़ लें जयपुर के आज के ताजा रेट, बाद में न हो पछतावा
Image Credit: AI Image

Jaipur Gold Silver Price Today: सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दाम बढ़ जाते हैं तो कभी इनमें गिरावट दर्ज होती है. इन कीमती धातुओं की कीमतें केवल घरेलू बाजार ही नहीं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर-रुपये की विनिमय दर और आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती हैं. ऐसे में निवेश करने वाले और आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोग रोजाना के भाव पर नजर बनाए रखते हैं. 4 अगस्त 2026, मंगलवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं.

आज जयपुर में सोने का भाव
जयपुर सर्राफा बाजार में मंगलवार सुबह तक सोने की कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,39,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बाजार में 18 कैरेट सोने के भाव भी स्थिर बने हुए हैं.

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चांदी के दाम में भी नहीं हुआ बदलाव
चांदी की कीमतों में भी आज किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया. मंगलवार सुबह तक चांदी का भाव 235 रुपये प्रति ग्राम बना हुआ है. इसके अनुसार जयपुर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये पर स्थिर है. लगातार दूसरे दिन चांदी के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होने से खरीदारों को राहत मिली है.

आज के सोना-चांदी के रेट
धातुआज का भाव
24 कैरेट सोना₹1,39,900 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना₹1,33,240 प्रति 10 ग्राम
चांदी₹235 प्रति ग्राम
चांदी₹2,35,000 प्रति किलोग्राम

क्यों बदलते हैं सोने-चांदी के दाम
विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों पर वैश्विक बाजार का सीधा असर पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती या कमजोरी और रुपये की विनिमय दर में बदलाव घरेलू बाजार के भाव को प्रभावित करते हैं. इसके अलावा मांग और आपूर्ति की स्थिति भी कीमतों में बदलाव की अहम वजह होती है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले अपने शहर के ताजा रेट की जानकारी जरूर लें. अलग-अलग ज्वेलरी दुकानों में मेकिंग चार्ज, जीएसटी, डिजाइन और अन्य शुल्क अलग हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर्स से कीमत की पुष्टि करना बेहतर रहेगा. इससे आपको वास्तविक भुगतान का सही अनुमान मिल सकेगा.

आगे भी बनी रह सकती है कीमतों में हलचल
बाजार जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को बाजार की चाल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यहां दी गई कीमतें 4 अगस्त 2026, मंगलवार सुबह तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर हैं. वास्तविक बाजार भाव में स्थान, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य कारणों से अंतर हो सकता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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