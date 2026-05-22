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Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भी भाव हुए जारी, जानें लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 22, 2026, 11:36 AM|Updated: May 22, 2026, 11:36 AM
Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भी भाव हुए जारी, जानें लेटेस्ट प्राइस
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में एक बार फिर बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जहां एक ओर सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ चांदी ने जोरदार छलांग लगाकर बाजार में हलचल बढ़ा दी है. लगातार बदलते भावों के कारण निवेशकों से लेकर शादी-विवाह की खरीदारी करने वाले लोगों तक सभी की नजरें अब बुलियन मार्केट पर टिकी हुई हैं.

ताजा अपडेट के मुताबिक राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत में गिरावट दर्ज हुई है. आज 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,47,240 रुपये पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,47,640 रुपये थी. यानी सोने के दाम में 400 रुपये की कमी दर्ज की गई है. वहीं 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो आज 10 ग्राम सोने का रेट 1,54,600 रुपये रहा, जबकि कल इसका भाव 1,55,020 रुपये था. इस तरह शुद्ध सोने की कीमत में 420 रुपये की गिरावट देखने को मिली है.

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हालांकि सोने में आई इस नरमी के बीच चांदी ने बाजार में अलग ही रफ्तार पकड़ ली है. राजस्थान में 1 किलो चांदी का भाव आज बढ़कर 2,95,000 रुपये पहुंच गया है. एक दिन पहले चांदी की कीमत 2,90,000 रुपये थी. यानी सिर्फ 24 घंटे के भीतर चांदी में 5 हजार रुपये की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, डॉलर की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों का रुख इन धातुओं की कीमत तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है. इसके अलावा शादी सीजन और त्योहारों के चलते भी बाजार में सोने-चांदी की मांग बढ़ने लगी है.

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा जैसे बड़े शहरों में लोग लगातार बदलते भावों पर नजर बनाए हुए हैं. खासतौर पर शादी की खरीदारी करने वाले परिवारों के लिए सोने-चांदी के बढ़ते और घटते रेट चिंता और राहत दोनों का कारण बन रहे हैं. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी जारी रहती है, तो आने वाले समय में सोना और चांदी नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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