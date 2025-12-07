Jaipur Gold Silver Rate: जेवर बनवाने वालों की बल्ले-बल्ले, मुंह के बल गिरे सोने के भाव, चांदी के ढीले हुए तेवर, जाने आज का लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Rate Today: त्योहारों की रिकॉर्ड तेजी के बाद यदि आप गोल्ड शॉपिंग की योजना बना रहे हैं, तो पहले सोने के ताजा दामों की पड़ताल कर लें. आज सर्राफा बाजार के खुलते ही सोने-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में आइए जानते हैं राजस्थान में सोने के लेटेस्ट रेट्स क्या हैं?

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर समेत अन्य शहरों में 1 दिसंबर 2025 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.

अगर आप 22 कैरेट और 18 कैरेट का गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें, 22 कैरेट सोना आज ₹1,19,450 प्रति 10 ग्राम है. जबकि, 18 कैरेट सोने का भाव ₹97,760 प्रति 10 ग्राम है. चांदी की कीमत आज ₹1,90,000 प्रति किलोग्राम है.

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट केवल एक सुधार चरण (करेक्शन फेज) है. इस वर्ष सोने के दामों में 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, इसलिए अब निवेशक मुनाफा कमाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं. यदि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो सोना दोबारा तेजी पकड़ सकता है.

ध्यान दें कि ये मूल्य अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार दरों से अलग हो सकते हैं. यह मात्र एक अनुमान है, जो सटीक साबित होने के साथ-साथ गलत भी हो सकता है. यह विवरण 30 दिसंबर 2025 को अद्यतन किया गया था, लिहाजा वर्तमान कीमतों में मामूली अंतर संभव है.

