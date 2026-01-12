2026 में चांदी तोड़ देगी 3 लाख रुपये का रिकॉर्ड! जानें इसकी वजह

Rajasthan Gold Silver Price: साल 2026 के शुरुआती माह में सोना-चांदी ने पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बनाया. एक साल में चांदी-सोना ने अपने ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया साल में चांदी ने सबसे बडा रिकॉर्ड 2 लाख 65 हजार रुपये बनाया तो वहीं शुद्ध सोना एक लाख 44 हजार रुपये व जेवराती सोना एक लाख 34 हजार 600 रुपये का रिकॉर्ड बनाया. सोना-चांदी का रिकॉर्ड अब तक साल 2026 के शुरुआत माह का इतिहास में सबसे बड़ा महंगा रिकॉर्ड बना है. विश्लेषकों का अनुमान है कि साल 2026 में चांदी 3 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना है.

चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग व कम उत्पादन के साथ चीन और अमेरिका से सप्लाई में कमी के चलते चांदी रोज नए शिखर पर पहुंच कीर्तिमान स्थापित कर रही है. भविष्य में भी सोलर में बढ़ते उपयोग की मांग के चलते तेजी बने रहने की उम्मीद है. बदलती तकनीकों ने चांदी की खपत को बढ़ाया है. इलेक्ट्रिक कारों में अब चांदी का उपयोग बढ़ने लगा है जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ेगी, वैसे उपयोग बढेगा. इलेक्ट्रोनिक गेजेट में मांग पहले से ही है. अब तो डाटा सेंटरों में भी उपयोग बढ़ने लगा है. यह सभी समीकरण चांदी की चमक बढ़ाने में सहायक बने हुए हैं.

चांदी-2025

जनवरी- 90,000

फरवरी- 95,000

मार्च- 96,000

अप्रैल- 1,02000

मई- 97,0000

जून- 1,00000

जुलाई- 1,10000

अगस्त- 1,13000

सितंबर- 1,28000

अक्टूबर-1,48000

नवंबर— 1,53000

1 दिसंबर-1,79000

26 दिसंबर- 2,52000

31 दिसंबर- 236,500

चांदी- 2026

01 जनवरी-2,35500

10 जनवरी-2,54500

12 जनवरी- 2,65000

सोना-2025

जनवरी- 78,800

फरवरी- 84,400

मार्च- 87,300

अप्रैल- 93,300

मई- 96,300

जून- 98,700

जुलाई-99,400

अगस्त- 1,00600

सितंबर- 1,07400

अक्तूबर- 1,19000

नवंबर- 1,24000

1 दिसंबर— 1,32200

26 दिसंबर— 1,43000

31 दिसंबर— 136,200

सोना-2026

01 जनवरी— 136600

10 जनवरी— 142400

12 जनवरी— 144000

चांदी को नए युग का सोना कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, बढ़ती चांदी की कीमतों को देखते हुए आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों की ओर बढ़ रहा है, साधन सम्पन्न परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है. नए साल के शुरुआती माह में चांदी-सोना ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया.

