2026 में चांदी तोड़ देगी 3 लाख रुपये का रिकॉर्ड! जानें इसकी वजह

Rajasthan Gold Silver Price: साल 2026 के शुरुआती माह में सोना-चांदी ने पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी का रिकॉर्ड अब तक साल 2026 के शुरुआत माह का इतिहास में सबसे बड़ा महंगा रिकॉर्ड है. साल 2026 में चांदी 3 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना है.
Rajasthan Gold Silver Price: साल 2026 के शुरुआती माह में सोना-चांदी ने पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बनाया. एक साल में चांदी-सोना ने अपने ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया साल में चांदी ने सबसे बडा रिकॉर्ड 2 लाख 65 हजार रुपये बनाया तो वहीं शुद्ध सोना एक लाख 44 हजार रुपये व जेवराती सोना एक लाख 34 हजार 600 रुपये का रिकॉर्ड बनाया. सोना-चांदी का रिकॉर्ड अब तक साल 2026 के शुरुआत माह का इतिहास में सबसे बड़ा महंगा रिकॉर्ड बना है. विश्लेषकों का अनुमान है कि साल 2026 में चांदी 3 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना है.
चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग व कम उत्पादन के साथ चीन और अमेरिका से सप्लाई में कमी के चलते चांदी रोज नए शिखर पर पहुंच कीर्तिमान स्थापित कर रही है. भविष्य में भी सोलर में बढ़ते उपयोग की मांग के चलते तेजी बने रहने की उम्मीद है. बदलती तकनीकों ने चांदी की खपत को बढ़ाया है. इलेक्ट्रिक कारों में अब चांदी का उपयोग बढ़ने लगा है जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ेगी, वैसे उपयोग बढेगा. इलेक्ट्रोनिक गेजेट में मांग पहले से ही है. अब तो डाटा सेंटरों में भी उपयोग बढ़ने लगा है. यह सभी समीकरण चांदी की चमक बढ़ाने में सहायक बने हुए हैं.
चांदी-2025
जनवरी- 90,000
फरवरी- 95,000
मार्च- 96,000
अप्रैल- 1,02000
मई- 97,0000
जून- 1,00000
जुलाई- 1,10000
अगस्त- 1,13000
सितंबर- 1,28000
अक्टूबर-1,48000
नवंबर— 1,53000
1 दिसंबर-1,79000
26 दिसंबर- 2,52000
31 दिसंबर- 236,500
चांदी- 2026
01 जनवरी-2,35500
10 जनवरी-2,54500
12 जनवरी- 2,65000
सोना-2025
जनवरी- 78,800
फरवरी- 84,400
मार्च- 87,300
अप्रैल- 93,300
मई- 96,300
जून- 98,700
जुलाई-99,400
अगस्त- 1,00600
सितंबर- 1,07400
अक्तूबर- 1,19000
नवंबर- 1,24000
1 दिसंबर— 1,32200
26 दिसंबर— 1,43000
31 दिसंबर— 136,200
सोना-2026
01 जनवरी— 136600
10 जनवरी— 142400
12 जनवरी— 144000
चांदी को नए युग का सोना कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, बढ़ती चांदी की कीमतों को देखते हुए आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों की ओर बढ़ रहा है, साधन सम्पन्न परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है. नए साल के शुरुआती माह में चांदी-सोना ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया.
