किसानों के लिए राहत की खबर, FPO से जुड़े नाम NFSA से नहीं हटाए जाएंगे

Jaipur News: किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से शुरू की गई एफपीओ योजना से जुड़े किसानों के लिए राहत की खबर है. अब उनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं हटाए जाएंगे. उनको सरकारी राशन मिलता रहेगा. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है.

किसानों को संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बनी एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) योजना को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है. अब एफपीओ से जुड़े किसानों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाए जाएंगे. यानी एफपीओ के डायरेक्टर या सदस्य बनने पर भी उन्हें सरकारी राशन पहले की तरह मिलता रहेगा.

कई जिलों में एफपीओ से जुड़े काश्तकारों को हाल ही में नोटिस देकर 'गिव अप अभियान' के तहत योजना से बाहर करने की चेतावनी दी जा रही थी. अधिकारियों ने एफपीओ को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के कारण निजी कंपनियों की तरह मान लिया था. ऐसे में जिन किसानों के नाम एफपीओ के डायरेक्टर के रूप में दर्ज थे, उन्हें अपात्र श्रेणी में डालने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी. इससे घबराकर कई किसानों ने एफपीओ छोड़ दिए और केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना पर ही संकट मंडराने लगा.

अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है कि एफपीओ के निदेशक या सदस्य छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान ही हैं। जिन्हें किसी भी स्थिति में राशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

राजस्थान में अब तक 900 से अधिक एफपीओ गठित किए जा चुके हैं, जिनमें हर संगठन से औसतन 350 किसान जुड़े हैं. इनका मकसद खेती की लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना है. किसानों के लिए यह राहत इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि एफपीओ योजना अभी शुरुआती चरण में है और राशन से नाम कटने का डर इस पहल को कमजोर कर रहा था.

बहरहाल, कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की इस स्पष्टीकरण ने उन हजारों किसानों को बड़ी राहत दी है, जो एफपीओ से जुड़कर अपनी खेती को संगठित और लाभकारी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में कहीं उनका राशन ही न छिन जाए. उम्मीद की जा सकती है कि इस फैसले से एफपीओ मॉडल को नई रफ्तार मिलेगी और किसानों की आय दोगुनी करने का सपना एक कदम और आगे बढ़ेगा.

