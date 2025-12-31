Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गुड बाय 2025: हादसों का दर्द और सियासत की हलचल, राजस्थान के लिए कैसा रहा यह साल?

Rajasthan Year Review 2025: वर्ष 2025 राजस्थान के लिए भीषण सड़क हादसों (9711+ मौतें) और कोटा सुसाइड के दर्द का साल रहा. वहीं, अंता उपचुनाव, कड़े धर्मांतरण कानून और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसे सियासी फैसलों ने सरकार की नई दिशा तय की.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 31, 2025, 01:01 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 01:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए साल का स्वागत करेगी मावठ, घने कोहरे के साथ बारिश की चेतावनी जारी

बकरियां चराने वाला लड़का कैसे बना फिल्म स्टार, पढ़ें पाली के गौरव देवासी की संघर्ष भरी कहानी
12 Photos
pali news

बकरियां चराने वाला लड़का कैसे बना फिल्म स्टार, पढ़ें पाली के गौरव देवासी की संघर्ष भरी कहानी

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे
10 Photos
jaipur news

लड़की होकर लड़के के लुक में फेमस हुई राजस्थान की ये बेटी, कहानी जानकर भावुक हो जाएंगे

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी, फतेहपुर में पारा पहुंचा जमाव बिंदु के करीब,जानें आज के ठंडे शहर

गुड बाय 2025: हादसों का दर्द और सियासत की हलचल, राजस्थान के लिए कैसा रहा यह साल?

Goodbye 2025: आज जैसे-जैसे साल 2025 अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है, पीछे मुड़कर देखने पर यह साल राजस्थान के लिए कभी न भूलने वाले जख्मों और बड़े बदलावों का गवाह बना हुआ है.यह साल बीते 365 दिनों में जहां भीषण हादसों ने प्रदेश को रुलाया, तो वहीं राजनीति और विकास के मोर्चे पर कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए.

2025 की त्रासदियां, जब सड़कों पर बिछी लाशें
राजस्थान के लिए यह साल सड़क सुरक्षा के लिहाज से बेहद भयावह रहा है.जहां नवंबर तक ही प्रदेश में 9,711 से अधिक लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई.

1- खौफनाक अग्निकांड
अक्टूबर में जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर एक स्लीपर बस में आग लगने से 26 यात्री जिंदा जल गए. जिसमें इमरजेंसी गेट न होना इस मौत का मुख्य कारण बना.जिसने बस सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

2- श्रद्धालुओं का दर्द
फलोदी में खड़े ट्रेलर से बस टकराने पर 15 श्रद्धालुओं की मौत और दौसा में ट्रक-पिकअप भिड़ंत में 11 लोगों (जिनमें 7 बच्चे थे) की जान जाने से पूरे प्रदेश को झकझोर दिया.

3-कोटा का संकट
बात की जाए शिक्षा नगरी कोटा की तो इस साल भी 14-15 छात्रों ने आत्महत्या की,जिसने राष्ट्रीय स्तर पर छात्र सुरक्षा और मानसिक तनाव पर एक गंभीर बहस छेड़ दी.

4-राष्ट्रीय व आतंकी हमले
अहमदाबाद विमान हादसे में 241 लोगों की मौत हुई, जिसमें राजस्थान के भी कई परिवार शामिल थे. वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर के सीए नीरज उधवानी ने अपनी जान गंवाई.

5- राजनीति और प्रशासन: बड़े फैसले, बड़े बदलाव
राजस्थान की राजनीति के लिए 2025 भजनलाल शर्मा सरकार के सुशासन और कड़े प्रशासनिक निर्णयों का साल रहा.

6- उपचुनाव का झटका
बारां जिले की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने सियासी समीकरण बदल दिए. प्रमोद जैन 'भाया' ने भाजपा के मोरपाल सुमन को हराकर हाड़ौती में विपक्ष को नई मजबूती दी.

7- धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून
सितंबर में विधानसभा में पारित 'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक' में उम्रकैद और 1 करोड़ के जुर्माने जैसे प्रावधानों ने सुर्खियां बटोरीं.

8- प्रशासनिक सर्जरी
ब्यूरोक्रेसी में तालमेल बिठाने के लिए एक ही साल में मुख्य सचिव (CS) और सीएम के प्रमुख सचिव को बदलना एक बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम रहा.

9- संविदा कर्मियों के लिएबड़ी राहत
दिसंबर में सरकार ने हजारों संविदा कर्मियों को नियमित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसे नए साल के बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है.

10- निवेश और विकास की नई उड़ान
राइजिंग राजस्थान: सरकार ने सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और स्पेस सेक्टर जैसी 12 नई औद्योगिक नीतियां लॉन्च कर राजस्थान को ग्लोबल निवेश के नक्शे पर स्थापित किया.

11- प्रवासी राजस्थान दिवस
जयपुर में जुटे दुनिया भर के प्रवासी राजस्थानियों ने प्रदेश के विकास में निवेश का संकल्प लिया.

12- नेशनल अवॉर्ड्स
राजस्थान ने केंद्र सरकार की 11 महत्वपूर्ण योजनाओं (जैसे पीएम कुसुम और फसल बीमा) में देश में पहला स्थान प्राप्त कर नेशनल अवॉर्ड्स अपने नाम किए.

13- खेल और शिक्षा के नए आयाम
जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के बिल को मंजूरी मिलना खेल जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ. यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत युवाओं को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम है.

साल 2025 राजस्थान के लिए एक ऐसा साल रहा जिसने आपदाओं से लड़ना सिखाया और विकास की नई इबारत लिखी. जहां हादसों का दर्द हमेशा सालता रहेगा, वहीं संविदा कर्मियों की नियमितीकरण जैसी खुशियां और 'राइजिंग राजस्थान' जैसी नीतियां प्रदेश को 2026 में एक नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करने का साहस देती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news