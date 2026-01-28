‘मैप देख-देखकर चला रहा था…’ जयपुर में गूगल मैप बना मुसीबत, जयपुर के बिड़ला मंदिर में घुस गई कार, VIDEO वायरल

Jaipur Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को गूगल मैप के इस्तेमाल को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हरियाणा से जयपुर घूमने आए पर्यटकों की एक कार सीधे बिड़ला मंदिर की सीढ़ियों पर उतर जाती है और वहीं फंस जाती है. यह घटना जयपुर के बिड़ला मंदिर परिसर की है.

मामले के अनुसार, कार मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने से तेज रफ्तार में बिड़ला मंदिर परिसर में घुसी. वहां मौजूद पार्किंग कर्मचारी ने कार को रोकने का इशारा भी किया, लेकिन चालक नहीं रुका. चालक ने कार को आगे बढ़ाते हुए दायीं ओर मोड़ दिया और देखते ही देखते गाड़ी सीधे बिड़ला मंदिर की सीढ़ियों पर उतर गई, जहां वह फंस गई. कार में कुल चार लोग सवार थे, जो गाड़ी फंसने के बाद बाहर निकल आए.

स्थानीय लोगों ने जब चालक को रोका तो उसने सफाई दी कि वह गूगल मैप के सहारे गाड़ी चला रहा था और उसका रास्ता जेएलएन मार्ग की ओर जा रहा था. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मिलकर कार को पीछे की ओर धक्का दिया और किसी तरह सीढ़ियों से बाहर निकाला.

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर मोती डूंगरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया. यह पूरी घटना रविवार की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के साथ लोग यह संदेश भी दे रहे हैं कि ‘गूगल मैप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें, वरना यह आपको कहीं भी ले जा सकता है.’

क्या गूगल मैप पर भरोसा करना ठीक है?

गूगल मैप एक बेहद उपयोगी और स्मार्ट नेविगेशन टूल है, लेकिन अंधाधुंध भरोसा करना सही नहीं. कई बार मैप शॉर्टकट दिखाता है, जो पैदल रास्ते, संकरी गलियां या ऐसे रास्ते हो सकते हैं जहां गाड़ियों का जाना सुरक्षित नहीं होता.

गूगल मैप का सही इस्तेमाल कैसे करें?

ड्राइव मोड शुरू करने से पहले रूट को ध्यान से देखें.

'Shortest Route' की जगह Main Road या Fastest Route चुनें.

रास्ते में लगे साइन बोर्ड और स्थानीय लोगों की सलाह को प्राथमिकता दें.

किसी मंदिर, सीढ़ियों या पैदल क्षेत्र में जाते समय वाहन रोककर जांच करें.

अनजान शहर में धीरे और सतर्क होकर करें ड्राइव

यह घटना एक सबक है कि तकनीक हमारी मदद के लिए है लेकिन समझदारी और सतर्कता के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है. गूगल मैप सुविधा देता है, फैसला आखिरकार चालक को ही लेना होता है.

