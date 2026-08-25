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अब मोबाइल पर आएगा अलर्ट, गूगल मैप बताएगा हादसे का खतरा हैं कहां

Jaipur News : राजस्थान में सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया है. पिछले तीन साल के डेटा को परखकर 93 दुर्घटना संभावित जगहों को मार्क किया गया है, जो गूगल मैप पर ही जोड़ी दी गयी हैं.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 25, 2026, 04:02 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 04:02 PM IST
अब मोबाइल पर आएगा अलर्ट, गूगल मैप बताएगा हादसे का खतरा हैं कहां
Image Credit: AI

Jaipur News : जयपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन सफर रोड्स के तहत तीन साल के सड़क हादसों के डेटा को वैज्ञानिक तरीके से देखकर 93 दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित किया गया है. अब इन ब्लैक स्पॉट्स की जानकारी गूगल मैप से जोड़ी गई है. अब हादसे वाले इलाके में पहुंचने से पहले ही वाहन चालक को सड़क सुरक्षा का अलर्ट मिल सकेगा.

प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों को राेकने के लिए जयपुर रेंज पुलिस तकनीकी पर आधारित एक पहल लेकर आ रही है. हम सड़क पर सफर कर रहे हैं. गूगल मैप पर रास्ता देख रहे हैं और अचानक मोबाइल पर अलर्ट आता है कि, आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र है. जयपुर रेंज पुलिस की नई पहल में अब यही होने जा रहा है. Operation Safer Roads के तहत जयपुर रेंज के प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों को डेटा के आधार पर चिन्हित किया गया है.

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Operation Safer Roads

पुलिस ने साल 2023 से 2025 तक के सड़क हादसों और उनमें हुई जनहानि का तकनीकी विश्लेषण किया. सिर्फ हादसों की संख्या नहीं देखी गई, बल्कि ये भी देखा गया कि किस जगह कितनी जानें गईं. इस विश्लेषण के बाद कुल 93 ब्लैक स्पॉट सामने आए और इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया. इन ब्लैक स्पॉट्स की लोकेशन को जियो-मैपिंग के जरिए डिजिटल तरीके से तैयार किया गया.इसके बाद जरूरी तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर इन्हें गूगल मैप प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया है.

QR कोड से मिलेगी पूरे ब्लैक स्पॉट की जानकारी

अब गूगल मैप पर संबंधित राजमार्ग से गुजरते वक्त दुर्घटना संभावित क्षेत्र के नजदीक पहुंचने पर सड़क सुरक्षा चेतावनी मिलने की व्यवस्था की गई है. इस पूरी व्यवस्था में आम लोगों के लिए QR कोड भी जारी किया गया है. QR कोड स्कैन करने पर जयपुर रेंज के चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी हासिल की जा सकती है. इसमें स्पॉट की लोकेशन और उसकी रिस्क कैटेगरी की जानकारी उपलब्ध होगी.
जियोस्पेशियल मैपिंग और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल
पुलिस का दावा है कि यह सिर्फ ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार करने की कवायद नहीं है. ये सबूत आधारित सड़क सुरक्षा प्रबंधन की दिशा में सटीक कदम है. पुलिस रिकॉर्ड...दुर्घटना का डेटा...जियोस्पेशियल मैपिंग और डिजिटल तकनीक, इन सभी को जोड़कर सड़क हादसों को रोकने की कोशिश की जा रही है. खास बात ये भी है कि ब्लैक स्पॉट्स का लगातार रिव्यू किया जाएगा. जयपुर रेंज पुलिस हर तीन महीने में दुर्घटना के आंकड़ों की समीक्षा करेगी और जरूरत के मुताबिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का अपडेट किया जाएगा.

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया की तकनीक तभी काम करेगी जब वाहन चालक भी सावधानी बरतेंगे. पुलिस ने अपील की है, वाहन चालक गति सीमा का पालन करें..हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं.. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करें...ओवरस्पीडिंग से बचें और थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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