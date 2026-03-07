Zee Rajasthan
राजस्थान विधानसभा में गोपाल शर्मा के तीखे तेवर, गरजते हुए बोले- “हमें दंगा नहीं, गंगा चाहिए”

Gopal Sharma Rajasthan: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान तीखे तेवर दिखाए.  

Mar 07, 2026

राजस्थान विधानसभा में गोपाल शर्मा के तीखे तेवर, गरजते हुए बोले- “हमें दंगा नहीं, गंगा चाहिए”

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने विधेयक चर्चा के दौरान तीखे तेवर दिखाए. उन्होंने भट्टा बस्ती और शास्त्री नगर जैसे क्षेत्रों को “अशांत” बताते हुए पिछले कुछ वर्षों में हुई अराजकता और पलायन की घटनाओं का जिक्र किया. शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान इन क्षेत्रों में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोगों को अपना घर-बार छोड़कर पलायन करना पड़ा, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विधेयक किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि अराजकता और जबरन संपत्ति हड़पने के खिलाफ है.

विधेयक पर गोपाल शर्मा का संशोधन प्रस्ताव
राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान गोपाल शर्मा ने संशोधन प्रस्ताव रखा. उन्होंने सुझाव दिया कि विक्षुब्ध क्षेत्रों में संपत्ति अंतरण का अधिकार सीधे कलेक्टर के पास होना चाहिए. इससे फैसलों में एकरूपता आएगी और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. शर्मा ने कहा कि विधेयक में कहीं भी हिंदू-मुस्लिम या किसी समुदाय का नाम नहीं है, फिर भी कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल स्वेच्छा से लेन-देन सुनिश्चित करने और दबावपूर्ण खरीद-फरोख्त रोकने के लिए है.


“शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा” भावुक बयान
विधायक गोपाल शर्मा ने विधानसभा में भावुक होकर कहा, “शहीदों के खून का असर देख लेना, रहेगा ना जालिम का घर देखना.” उन्होंने भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर और लंकेश्वर कॉलोनी में मंदिरों पर अपशिष्ट (मांस या अन्य सामग्री) फेंकने की घटनाओं का जिक्र किया. शर्मा ने कहा कि लंकेश्वर कॉलोनी में अब सिर्फ एक घर बचा है, क्योंकि वहां हालात इतने खराब कर दिए गए कि लोग रह नहीं पाए. उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ऐसा कानून वर्षों से लागू है और 25 साल से कोई दंगा नहीं हुआ. शर्मा ने नारा दिया “हमें दंगा नहीं, गंगा चाहिए.

जयपुर के जौहरी बाजार और गंगापोल की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र
शर्मा ने जयपुर के जौहरी बाजार की पुरानी घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 1938 को रोशनी बेगम ने 22,000 रुपये देकर मस्जिद बनाने की आशा में दिए थे, लेकिन बच्चों ने दुकान खरीद ली और मस्जिद बनाई. बाद में लोगों के एक झुंड ने दुकानों को तोड़कर सीढ़ियां बनाने की कोशिश की, जिस पर ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई और 22 लोग मारे गए. इसके बाद 4000 लोग जयपुर छोड़कर दिल्ली चले गए. शर्मा ने कहा कि ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए. उन्होंने गंगापोल की घटना का भी जिक्र किया कि वहां किसी व्यक्ति की मौत पर तुरंत मुआवजा मिल जाता है, लेकिन कन्हैया लाल हत्याकांड में मुआवजा देर से मिला.

विधेयक का उद्देश्य और गोपाल शर्मा का संदेश
विधायक ने बार-बार दोहराया कि विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि विक्षुब्ध क्षेत्रों में जबरन संपत्ति हड़पने और अराजकता रोकने के लिए है. उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य शांति, सद्भाव और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है. शर्मा ने विधानसभा में कहा कि गुजरात मॉडल अपनाकर राजस्थान में भी लंबे समय तक दंगे रोकने की जरूरत है. उनका मुख्य संदेश था “हमें दंगा नहीं, गंगा चाहिए.

यह बहस विधानसभा में सांप्रदायिक सद्भाव, कानून व्यवस्था और संपत्ति अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गहन चर्चा का हिस्सा बनी. गोपाल शर्मा के तीखे तेवर और ऐतिहासिक जिक्र ने सदन में काफी ध्यान खींचा और विपक्षी सदस्यों के बीच भी बहस छिड़ गई.

