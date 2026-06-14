/300 करोड़ की 100 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त, अवैध कॉलोनी पर चला अभियान

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Jaipur News: जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमणों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सुमेल, बैदाणा की ढाणी क्षेत्र में करीब 100 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है. इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये बताई गई है.
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर प्रवर्तन शाखा ने जोन-10 क्षेत्र में यह कार्रवाई की. उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि खसरा संख्या 208/1 की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था.
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अतिक्रमणकारियों द्वारा 13 पक्के मकान, निर्माणाधीन ढांचे, प्लॉटों की बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा कोठरियां, तारबंदी, मिट्टी की डोल, कांटों की बाड़ और अन्य निर्माण कर कब्जा किया गया था. सूचना और जांच के बाद प्रवर्तन शाखा ने पुलिस आयुक्तालय जयपुर से प्राप्त अतिरिक्त पुलिस बल तथा जामड़ोली थाना पुलिस के सहयोग से व्यापक अभियान चलाया.
कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों और श्रमिकों की मदद से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. मौके पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी के निर्देशन में विभिन्न जोनों के उप नियंत्रक प्रवर्तन, प्रवर्तन अधिकारी, राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ मौजूद रहे.
JDA ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण ने आमजन से भी अपील की है कि अवैध निर्माण, कब्जा और अतिक्रमण संबंधी शिकायतें कंट्रोल रूम हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ई-मेल अथवा अन्य निर्धारित माध्यमों से दर्ज कराकर अभियान में सहयोग करें.
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