/राजस्थान के सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट की नजर, जिला परिषदों से कहा जरा MP-MLA फंड का हिसाब दो, 7 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

Rajasthan Government School: राजस्थान में सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अदालत में चल रही सुओमोटो जनहित याचिका (PIL) के तहत अब राज्य सरकार से स्कूलों की मरम्मत, निर्माण और जनप्रतिनिधियों के फंड से हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा गया है. इसके बाद राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी जिला परिषदों को निर्देश जारी करते हुए सात दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब स्कूल भवनों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कई जगह जर्जर इमारतें विद्यार्थियों के लिए खतरा बनी हुई हैं.



जुलाई 2025 से अब तक की सभी स्वीकृतियों का मांगा गया रिकॉर्ड

राज्य सरकार ने सभी जिला परिषदों से कहा है कि जुलाई 2025 से अब तक सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MP-MLA LAD Fund) से सरकारी विद्यालयों के लिए स्वीकृत सभी कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए. रिपोर्ट में यह भी बताया जाएगा कि किन विद्यालयों में मरम्मत, नए भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, छत, शौचालय या अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए राशि स्वीकृत हुई, कितनी राशि जारी की गई और कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है.

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हाईकोर्ट में पेश होगी विस्तृत रिपोर्ट

अपर मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजेश यादव ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के भीतर जानकारी उपलब्ध कराई जाए. सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित कर राज्य सरकार हाईकोर्ट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी. सरकार चाहती है कि अदालत के सामने स्कूलों की वास्तविक स्थिति, स्वीकृत योजनाओं और अब तक हुए कार्यों का तथ्यात्मक विवरण रखा जा सके.



झालावाड़ हादसे के बाद बढ़ी चिंता

सरकारी स्कूल भवनों की सुरक्षा का मुद्दा झालावाड़ के पिपलोदी हादसे के बाद और गंभीर हो गया था. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों की पहचान करने और उनकी मरम्मत के लिए विशेष अभियान शुरू किया था. इसी क्रम में निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों की मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाए. इसके तहत एमपी-एमएलए लेड फंड की 20 प्रतिशत राशि भी विद्यालयों की आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्यों पर खर्च करने की दिशा में पहल की गई थी. अब हाईकोर्ट इसी पूरी प्रक्रिया की प्रगति और प्रभाव का आकलन करना चाहता है.

मरम्मत और निर्माण कार्यों की होगी समीक्षा

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जिला स्तर पर यह जानकारी भी मांगी है कि किन स्कूलों में निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, किन परियोजनाओं पर काम जारी है और किन स्वीकृत कार्यों की शुरुआत अभी तक नहीं हो सकी है. इसके अलावा जर्जर भवनों की संख्या, मरम्मत की आवश्यकता, उपलब्ध बजट और भविष्य की कार्ययोजना जैसी जानकारियां भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगी.

सात दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश

सभी जिला परिषदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सात दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भेजें. किसी भी प्रकार की देरी या अधूरी जानकारी से बचने को कहा गया है, क्योंकि यही रिपोर्ट हाईकोर्ट में राज्य सरकार का आधिकारिक पक्ष बनेगी. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे स्कूल भवनों की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट आकलन होगा और जिन स्थानों पर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है, वहां तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी.

बच्चों की सुरक्षा बनी सबसे बड़ी प्राथमिकता

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह पूरा मामला बेहद अहम माना जा रहा है. यदि रिपोर्ट के आधार पर जर्जर भवनों की मरम्मत, नए निर्माण और लंबित कार्यों में तेजी आती है तो इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को मिलेगा. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर हैं कि वे तय समय में रिपोर्ट तैयार कर अदालत के सामने पेश करें और स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं.

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