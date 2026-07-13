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राजस्थान में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, PM सूर्य घर योजना को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

Rajasthan Energy Department: राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-2 और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने, सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति सुधारने के निर्देश दिए.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jul 13, 2026, 04:03 PM|Updated: Jul 13, 2026, 04:03 PM
राजस्थान में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, PM सूर्य घर योजना को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश
Image Credit: Rajasthan Energy DepartmentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Energy Department: राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस), ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-2 और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ डिस्कॉम्स की वित्तीय मजबूती सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने वित्तीय अनुशासन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर जोर दिया. बैठक में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न सर्किलों में परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं.

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डिस्कॉम्स को हर साल बड़ी वित्तीय बचत होगी

मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना और अन्य सौर परियोजनाओं से बनने वाली अतिरिक्त बिजली का भंडारण होने से पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी. इससे डिस्कॉम्स को हर साल बड़ी वित्तीय बचत होगी और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा. बैठक में डिस्कॉम्स के ऋण पुनर्गठन की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों ने बताया कि आरईसी और पीएफसी से लिए गए उच्च ब्याज दर वाले ऋणों की री-प्राइसिंग से डिस्कॉम्स को प्रतिवर्ष ब्याज में उल्लेखनीय बचत हो रही है.

मुख्य सचिव ने शेष ऋणों की भी जल्द री-प्राइसिंग कराने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-2 के तहत हनुमानगढ़ और उदयपुर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को मजबूती मिलेगी और राज्य का ट्रांसमिशन नेटवर्क अधिक आधुनिक बनेगा.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अभियान चलाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रभावी आईईसी कार्ययोजना तैयार कर जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए. बैठक में ऊर्जा विभाग की सचिव एवं डिस्कॉम्स की अध्यक्ष आरती डोगरा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, आरईसी व पीएफसी के प्रतिनिधि तथा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेजिडेंट कमिश्नर रोहित कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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