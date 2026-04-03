आपदा से पहले राजस्थान सरकार अलर्ट! अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा मजबूत, बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए...

Jaipur News: राजस्थान में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पूर्व चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम) को मजबूत करने और शहरी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि समय पर चेतावनी और बेहतर समन्वय से आपदा के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सचिवालय में राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) की बैठक में आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को अपने क्षेत्रों में नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, प्रोटेक्शन वॉल और अन्य संरचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय स्तर पर जोखिम कम हो सके.

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मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए कि बाढ़ संभावित जिलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम जल्द स्थापित किया जाए. वहीं जयपुर सहित बड़े शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जलभराव की समस्या का दीर्घकालिक समाधान करने पर जोर दिया. बैठक में कृषि विभाग को फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर जैसी योजनाओं के जरिए जल संरक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए गए.

इससे किसानों को सूखे और कम बारिश की स्थिति में राहत मिलेगी. राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मंडियों में शेड निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि खराब मौसम में किसानों और व्यापारियों को सुविधा मिल सके. मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रमुख अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा.

स्वायत्त शासन विभाग को शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज और बाढ़ नियंत्रण कार्य तय समय में पूरा करने और डीएमआईएस 2.0 जैसी तकनीकी प्रणालियां लागू करने के निर्देश दिए गए. मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा प्रभावित नागरिकों और किसानों को एसडीआरएफ के तहत राहत राशि समयबद्ध तरीके से दी जाए.

सभी कार्य एसडीएमएफ के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किए जाएं और जिला स्तर पर नियमित समीक्षा हो. बैठक में आपदा प्रबंधन, वित्त, स्वायत्त शासन, कार्मिक और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े.

