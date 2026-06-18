/पांचना बांध पर गतिरोध खत्म करने की तैयारी, भरतपुर में आज होगी विवाद सुलझाने के लिए अहम बैठक

Water Dispute Rajasthan: पांचना बांध के पानी को लेकर करौली और सवाई माधोपुर जिलों के किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. सिंचाई के पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन और किसानों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही मांगों के बीच प्रशासन अब संवाद और सहमति के रास्ते समाधान तलाशने में जुट गया है. इसी उद्देश्य से भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.

अधिकारियों ने की विस्तृत समीक्षा

संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर करौली अक्षय गोदारा, जिला कलक्टर सवाई माधोपुर कानाराम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान पांचना बांध के जल प्रबंधन, कमांड एरिया और कैचमेंट क्षेत्र के हितों के साथ-साथ वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने विभिन्न पक्षों की मांगों और संभावित समाधान पर विचार-विमर्श किया.

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किसानों की मांगों पर विशेष चर्चा

बैठक में उन 39 गांवों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनके लिए राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणाएं की गई हैं. इसके अलावा कमांड क्षेत्र के किसानों की उन मांगों पर भी विचार किया गया, जो लंबे समय से नहरों में सिंचाई का पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.



आज होगी किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक

संभागीय आयुक्त ने बताया कि विवाद के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए करौली और सवाई माधोपुर जिले के किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक 18 जून को शाम 5 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में दोनों जिलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें और आपसी संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाला जा सके.

सहमति से निकलेगा समाधान

प्रशासन का मानना है कि पांचना बांध जल विवाद का समाधान केवल संवाद, समन्वय और आपसी सहमति से ही संभव है. इसी कारण सरकार किसी एक पक्ष के बजाय सभी हितधारकों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है. बैठक में किसानों की समस्याओं, जल वितरण व्यवस्था और क्षेत्रीय जरूरतों पर विस्तृत चर्चा के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.

सरकार को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद

राज्य सरकार को उम्मीद है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक से विवाद के समाधान की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. यदि सभी पक्षों के बीच सहमति बनती है तो लंबे समय से चले आ रहे इस जल विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को राहत मिलने की संभावना है.

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