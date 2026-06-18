Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पांचना बांध पर गतिरोध खत्म करने की तैयारी, भरतपुर में आज होगी विवाद सुलझाने के लिए अहम बैठक

पांचना बांध पर गतिरोध खत्म करने की तैयारी, भरतपुर में आज होगी विवाद सुलझाने के लिए अहम बैठक

Panchna Dam: पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहे विवाद और किसानों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने समाधान की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं.  विवाद का सर्वसम्मति से समाधान निकालने के लिए दोनों जिलों के किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक भरतपुर में आयोजित की जाएगी.

Edited byAnsh RajReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 18, 2026, 06:51 AM|Updated: Jun 18, 2026, 06:51 AM
पांचना बांध पर गतिरोध खत्म करने की तैयारी, भरतपुर में आज होगी विवाद सुलझाने के लिए अहम बैठक
Image Credit: Water Dispute Rajasthan

Water Dispute Rajasthan: पांचना बांध के पानी को लेकर करौली और सवाई माधोपुर जिलों के किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. सिंचाई के पानी की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन और किसानों द्वारा विभिन्न स्तरों पर उठाई जा रही मांगों के बीच प्रशासन अब संवाद और सहमति के रास्ते समाधान तलाशने में जुट गया है. इसी उद्देश्य से भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.

अधिकारियों ने की विस्तृत समीक्षा
संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला कलक्टर करौली अक्षय गोदारा, जिला कलक्टर सवाई माधोपुर कानाराम, सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक के दौरान पांचना बांध के जल प्रबंधन, कमांड एरिया और कैचमेंट क्षेत्र के हितों के साथ-साथ वर्तमान परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों ने विभिन्न पक्षों की मांगों और संभावित समाधान पर विचार-विमर्श किया.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों की मांगों पर विशेष चर्चा
बैठक में उन 39 गांवों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनके लिए राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणाएं की गई हैं. इसके अलावा कमांड क्षेत्र के किसानों की उन मांगों पर भी विचार किया गया, जो लंबे समय से नहरों में सिंचाई का पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.


आज होगी किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक
संभागीय आयुक्त ने बताया कि विवाद के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए करौली और सवाई माधोपुर जिले के किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक 18 जून को शाम 5 बजे संभागीय आयुक्त कार्यालय, भरतपुर में आयोजित की जाएगी. इस बैठक में दोनों जिलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें और आपसी संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाला जा सके.

सहमति से निकलेगा समाधान
प्रशासन का मानना है कि पांचना बांध जल विवाद का समाधान केवल संवाद, समन्वय और आपसी सहमति से ही संभव है. इसी कारण सरकार किसी एक पक्ष के बजाय सभी हितधारकों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है. बैठक में किसानों की समस्याओं, जल वितरण व्यवस्था और क्षेत्रीय जरूरतों पर विस्तृत चर्चा के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी.

सरकार को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद
राज्य सरकार को उम्मीद है कि किसान प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक से विवाद के समाधान की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. यदि सभी पक्षों के बीच सहमति बनती है तो लंबे समय से चले आ रहे इस जल विवाद का स्थायी समाधान निकल सकता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को राहत मिलने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं karauai News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

Churu News: पत्थरों से भरे प्लास्टिक कट्टे में बंद मिला महिला का 10 दिन पुराना शव, आ रही सड़ी बदबू

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

अंधेरे से उजाले तक का सफर! कंधों पर डीपी उठाकर किया पहाड़ पार, अब चमकेगा पूरा गांव

डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

Jaipur: बड़ागांव को मिली SBI बैंक की सौगात, नई शाखा का हुआ शुभारंभ

राजस्थान के कुंवारे लड़कों पर थी नजर, यूपी-बिहार के अलावा ऑन डिमांड देते थे बंगाल-बिहार की लड़कियां, लाखों में बेचकर बलात्कार मुकदमे का ब्लैकमेल-खेल!

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

कहां से आता है पांचना बांध में पानी और क्यों प्यासी ज़मीन पर बरसों से सुलग रही है विवाद की चिंगारी?

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की नीतियों पर हीरालाल नागर का पलटवार

TAGS:
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पांचना बांध पर गतिरोध खत्म करने की तैयारी, भरतपुर में आज होगी विवाद सुलझाने के लिए अहम बैठक
Rajasthan news
2
Gold Silver Price
3
Bhilwara news
4
Rajasthan Weather Update
5
Rajasthan Weather Update