Rajasthan University Election News: राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर ग्रहण, नहीं होंगे स्टूडेंट इलेक्शन! हाईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाब

Rajasthan University Election News: जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्थगित छात्रसंघ चुनाव को इस सत्र में भी आयोजित करने से इनकार कर दिया है. इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने में संसाधनों की कमी और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का पालन न होने को प्रमुख कारण बताया.

सरकार का कहना है कि NEP के तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू करने और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के चलते विश्वविद्यालयों के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. साथ ही, कई कुलपतियों ने भी चुनाव आयोजन के खिलाफ राय दी है, जिसे सरकार ने अपने निर्णय का आधार बनाया. लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6-8 सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन और धन-बल के दुरुपयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जटिल बना दिया है.

इस बीच, छात्र नेता और संगठन, जैसे NSUI और ABVP, सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. छात्रों का कहना है कि चुनाव उनका संवैधानिक अधिकार है और इसे नकारना लोकतंत्र का हनन है.

खबर अपडेट की जा रही है…

