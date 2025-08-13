Zee Rajasthan
mobile app

Rajasthan University Election News: राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर ग्रहण, नहीं होंगे स्टूडेंट इलेक्शन! हाईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाब

Rajasthan University Election News: राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव रद्द! राज्य सरकार ने NEP 2020 और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर चुनाव कराने से इनकार किया. हाईकोर्ट में मामला गरमाया, छात्रों में आक्रोश.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh pareek
Published: Aug 13, 2025, 16:56 IST | Updated: Aug 13, 2025, 16:56 IST

Trending Photos

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा
8 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
6 Photos
Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री
8 Photos
rajasthan tourism

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan University Election News: राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव पर ग्रहण, नहीं होंगे स्टूडेंट इलेक्शन! हाईकोर्ट में सरकार ने दिया जवाब

Rajasthan University Election News: जयपुर: राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्थगित छात्रसंघ चुनाव को इस सत्र में भी आयोजित करने से इनकार कर दिया है. इस मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना जवाब पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करने में संसाधनों की कमी और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का पालन न होने को प्रमुख कारण बताया.

सरकार का कहना है कि NEP के तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू करने और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के चलते विश्वविद्यालयों के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. साथ ही, कई कुलपतियों ने भी चुनाव आयोजन के खिलाफ राय दी है, जिसे सरकार ने अपने निर्णय का आधार बनाया. लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6-8 सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन और धन-बल के दुरुपयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जटिल बना दिया है.

इस बीच, छात्र नेता और संगठन, जैसे NSUI और ABVP, सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं. छात्रों का कहना है कि चुनाव उनका संवैधानिक अधिकार है और इसे नकारना लोकतंत्र का हनन है.

Trending Now

खबर अपडेट की जा रही है…

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news