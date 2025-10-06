विराटनगर में पुराने किले में राजकीय स्कूल, छत और दीवारें जर्जर, हादसे का इंतजार ?

Kotputli News : कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर उपखण्ड का राजकीय स्कूल भवन जर्जर जर्जर हो चुका है. शिक्षा के मंदिर में जर्जरता के साये की आखिरकार प्रशासन सुध कब लेगा. इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही सामने आ रही है. यह ऐतिहासिक विद्यालय अब जर्जरता की कगार पर पूरी तरह पहुंच चुका है.

जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि इस विद्यालय के लगभग 20 कमरे इतने क्षतिग्रस्त हैं. कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. फिर भी जिम्मेदार अधिकारी इस स्थिति से अनजान बने हुए हैं. बारिश के मौसम में इन कमरों की छतों से पानी टपकता है.

छतों में आरसीसी के सरिए निकल आए व विद्यालय की दीवारों और छतों का प्लास्टर झड़कर गिर रहा है और बरामदा पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. सड़क किनारे स्थित विद्यालय की सुरक्षा दीवार भी कभी भी गिर सकती है. इस सड़क पर 24 घंटे वाहनों और राहगीरों की आवाजाही रहती है. जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है.

प्रशासन को विद्यालय की इस यथास्थिति की जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया. जो स्पष्ट रूप से अधिकारियों की लापरवाही और शिक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है. विद्यालय की चारदीवारी टूटी पड़ी है और विद्यार्थियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

प्रधानाध्यापक ने बताया कि क्षतिग्रस्त कमरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अन्य कमरों में शिफ्ट किया गया है. लेकिन जिन कमरों में उन्हें बैठाया गया है. उनका प्लास्टर भी झड़ रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को भी झालावाड़ जैसी किसी बड़ी घटना का इंतजार है. या फिर यह विद्यालय भी सरकारी अनदेखी की बलि चढ़कर खंडहर में बदल जाएगा.

इधर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को कई बार इस स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है प्रशासन बड़ी लापहरवाही का इंतजार कर रहा है. वही स्कूल स्टॉफ द्वारा भी कई बात लिखित व मौखिक बता दिया गया लेकिन विभाग केवल खाली खाना पूर्ति करता है.

