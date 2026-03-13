पढ़ाई में टॉप करने पर सरकारी स्कूल की छात्राओं को मिली हेलीकॉप्टर राइड, खुशी से झूम उठीं बच्चियां

School Girls Helicopter Ride: सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा की तीन छात्राओं का एक अनोखा सपना उस समय सच हो गया, जब उन्हें पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी करने का मौका मिला. पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं को यह खास तोहफा दिया.
School Girls Helicopter Ride: ग्रामीण परिवेश से आने वाली सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा की तीन छात्राओं का एक अनोखा सपना उस समय सच हो गया, जब उन्हें पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी करने का मौका मिला. पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं को यह खास तोहफा दिया, जिससे बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे.
नागौर जिले के एक सरकारी स्कूल में बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों का टेस्ट आयोजित किया गया था. इस टेस्ट में तीन छात्राएं- ज्योति, रंजना और खुशी ने बेहतरीन अंक हासिल कर टॉप किया.
स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र ढाका ने बताया कि जब इन छात्राओं से उनके सपनों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मासूमियत से कहा कि उनका सपना जीवन में एक बार हेलीकॉप्टर में बैठने का है. ग्रामीण इलाके से आने वाली इन छात्राओं के लिए यह सपना बहुत बड़ा था. बच्चियों की मेहनत और उनके सपने को देखते हुए प्रिंसिपल राजेंद्र ढाका ने तय किया कि उनके इस सपने को जरूर पूरा किया जाएगा.
शुरुआत में छात्राओं को नागौर में ही हेलीकॉप्टर की सवारी कराने की योजना थी, लेकिन वहां प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल सकी. इसके बाद बच्चियों को जयपुर के पास चौमूं लाया गया, जहां उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाकर आसमान की सैर करवाई गई. जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी तो तीनों छात्राओं के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था. आसमान से नीचे अपने आसपास के इलाके को देखना उनके लिए बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव था.
छात्राओं ने भावुक होकर बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा. हेलीकॉप्टर में बैठना उनके लिए जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया. उन्होंने कहा कि अब वे और भी मेहनत से पढ़ाई करेंगी और आगे बढ़कर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करेंगी.
वहीं स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र ढाका का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है. उनका मानना है कि यदि बच्चों को सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले तो वे बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं. ऐसे प्रयास सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा देते हैं.
