Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Feb 09, 2026, 10:47 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 10:47 PM IST

प्रदेश के तीसरी कक्षा के बच्चों की ‘नींव’ परखेगी सरकार, मार्च में होगा वन-ऑन-वन टेस्ट

NIPUN Bharat Mission: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता की गहन जांच की जाएगी. बच्चों की पढ़ने, समझने और गणितीय क्षमताओं का वास्तविक स्तर जानने के उद्देश्य से मार्च में ‘फाउंडेशन लर्निंग स्टडी-2026’ आयोजित की जाएगी. इसे लेकर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. यह अध्ययन इस बात का आकलन करेगा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सीखने की नींव कितनी मजबूत है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है.

फाउंडेशन लर्निंग स्टडी के तहत कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वन-ऑन-वन टेस्ट लिया जाएगा. इसमें बच्चों की मौखिक भाषा क्षमता, सुनकर समझने की दक्षता, ध्वनि जागरूकता, अक्षरों व शब्दों को पहचानने और डिकोड करने की योग्यता, धाराप्रवाह पठन, पढ़कर समझने की क्षमता तथा बुनियादी गणितीय कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा.

इसका उद्देश्य बच्चों की सीखने की कमियों की सटीक पहचान करना है, ताकि समय रहते शैक्षणिक हस्तक्षेप किया जा सके. सर्वे की तैयारियों के आमुखीकरण और समीक्षा के लिए को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. इसमें आरएससीईआरटी निदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य, सीबीईओ और पीईईओ स्तर तक के अधिकारी शामिल होंगे.

सभी अधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं. फाउंडेशन लर्निंग स्टडी-2026 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां नीतिगत हस्तक्षेप, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों के बेहतर आवंटन की आवश्यकता है. इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की मजबूत शैक्षणिक नींव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

सभी अधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं. फाउंडेशन लर्निंग स्टडी-2026 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी, जहां नीतिगत हस्तक्षेप, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों के बेहतर आवंटन की आवश्यकता है. इससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की मजबूत शैक्षणिक नींव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

