/सरकारी फोन पर अब नहीं चलेगी मनमानी, ट्रांसफर होते ही लौटाना होगा राजकीय टेलीफोन, पढ़ें नई गाइडगाइन

Rajasthan News: सरकारी अधिकारियों के घरों और कार्यालयों में लगे राजकीय टेलीफोन के उपयोग को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी टेलीफोन का उपयोग केवल उसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके पद और स्थान के लिए उसे स्वीकृत किया गया है. इस कदम का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाना और टेलीफोन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है.

ट्रांसफर और रिटायरमेंट पर लौटाना होगा फोन

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नई व्यवस्था के तहत किसी अधिकारी के स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में राजकीय टेलीफोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा. यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद सरकारी फोन अपने पास रखना या दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाना चाहता है, तो इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना स्वीकृति किसी नए अधिकारी को भी सरकारी टेलीफोन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.

निजी नंबर पर सरकारी भुगतान नहीं

सामान्य प्रशासन विभाग ने निजी मोबाइल और लैंडलाइन के सरकारी भुगतान को लेकर भी नियम स्पष्ट किए हैं. अब किसी निजी टेलीफोन का सरकारी उपयोग या उसके बिल का भुगतान तभी किया जाएगा, जब इसके लिए पहले से विभागीय अनुमति प्राप्त हो. बिना पूर्व स्वीकृति किसी निजी नंबर का सरकारी भुगतान मान्य नहीं होगा.

छह महीने बाद बिल क्लेम पर नहीं मिलेगा लाभ

नई गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह महीने के भीतर टेलीफोन या मोबाइल बिल के पुनर्भरण का दावा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे पूर्व अवधि का भुगतान नहीं मिलेगा. ऐसे मामलों में बिल का भुगतान आवेदन की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा.

बीएसएनएल बिल और नोडल अधिकारी पर भी जोर

सरकार ने यह भी माना है कि कई विभाग समय पर बीएसएनएल के बिल जमा नहीं करते, जिससे सरचार्ज और कनेक्शन कटने जैसी समस्याएं सामने आती हैं. इसलिए सभी कार्यालय और आवासीय बीएसएनएल कनेक्शनों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही प्रत्येक विभाग को टेलीफोन मामलों के लिए एक स्थायी नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी.

वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने की पहल

सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी राजकीय टेलीफोन अपने पास रख लेते हैं या अपने स्तर पर शिफ्ट करवा लेते हैं. इससे भुगतान और स्वामित्व को लेकर विवाद के साथ वित्तीय अनियमितताओं की आशंका भी बनी रहती थी. नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य इसी व्यवस्था को नियंत्रित करना और सरकारी संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करना है.