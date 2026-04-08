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11 अप्रैल को सरकार मनाएगी ज्योतिबा फुले जयंती,12 से 14 अप्रैल तक मनेगी अंबेडकर जयंती

Mahatma Jyotiba Phule Jayanti 2026: महात्मा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जयंती को जिला और संभाग स्तर पर धूमधाम से मनाने के लिए मंत्री अविनाश गहलोत ने अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रबुद्धजनों और राज्य स्तरीय सामाजिक संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshish chauhan
Published:Apr 08, 2026, 07:58 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:58 PM IST

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11 अप्रैल को सरकार मनाएगी ज्योतिबा फुले जयंती,12 से 14 अप्रैल तक मनेगी अंबेडकर जयंती

Mahatma Jyotiba Phule Jayanti 2026: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने आगामी महात्मा ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जयंती को जिला और संभाग स्तर पर धूमधाम से मनाने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रबुद्धजनों और राज्य स्तरीय सामाजिक संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को वृहद बनाने के लिए सुझाव लिए.

गहलोत ने मुख्यालय अंबेडकर भवन में अहम बैठक में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रबुद्ध नागरिकों-प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम के सफल होने की कार्ययोजना बनाई. उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति रहेगी. 11 से 14 अप्रैल तक चार दिवसीय भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के साथ होगा.

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प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टरों द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी. सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि 12 अप्रैल को डॉ.अम्बेडकर के जीवन परिचय और संविधान जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे. विशेष रूप से “संविधान को जानें” विषय पर एक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा, जो 14 अप्रैल तक चलेगी.

13 अप्रैल को छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर के जीवन पर आधारित चलचित्रों (फिल्मों) का प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. अविनाश गहलोत ने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जन्‍म जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भवानी निकेतन महाविद्यालय जयपुर सभी जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि समारोह में संविधान प्रस्तावना का वाचन, संविधान शपथ एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान जिला, राज्य स्तरीय अंबेडकर पुरस्कार और प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा. गहलोत ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संविधान की महत्ता और डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से आत्मसात कराना है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और स्वायत्त शासन विभाग सहित विभिन्न विभागों एवं सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी.

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