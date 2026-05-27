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गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान

Jaipur News : पारा 44 डिग्री के पार है, लेकिन छोटी काशी के मंदिरों में मौसम बदल चुका है. यहां फव्वारों की फुहार है, केवड़ा और गुलाब जल की खुशबू है, और भगवान के कूल-कूल दर्शन हैं. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से लेकर गोविंद देवजी मंदिर तक जलयात्रा उत्सव पूरे शबाब पर हैं. 

Edited byPragati PantReported byDeepak Goyal
Published: May 27, 2026, 05:18 PM|Updated: May 27, 2026, 05:22 PM
गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : जयपुर की तपती दोपहर, बाहर सड़कें आग उगल रही है. पारा 44 डिग्री के पार है, लेकिन छोटी काशी के मंदिरों में मौसम बदल चुका है. यहां फव्वारों की फुहार है, केवड़ा और गुलाब जल की खुशबू है, और भगवान के कूल-कूल दर्शन हैं. मोतीडूंगरी गणेश मंदिर से लेकर गोविंद देवजी मंदिर तक जलयात्रा उत्सव पूरे शबाब पर हैं. ठाकुरजी को गर्मी से राहत देने के लिए मंदिरों में सदियों पुरानी परंपरा निभाई जा रही है. दोपहर की तपिश के बीच एकादशी पर आज गोविंददेवजी मंदिर में जैसे ही जलविहार झांकी सजी, भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी.

चांदी की कमलनुमा होदी में विराजे ठाकुरजी, चारों ओर चलते फव्वारे और गुलाब-केवड़ा मिश्रित ठंडे जल की फुहारें, ऐसा लग रहा था मानो मंदिर परिसर में सावन उतर आया हो और सामने आम की झांकी. ठाकुरजी को झीनी सफेद सूती धोती-दुपट्टा पोशाक धारण करवाई गई…फूलों का मुकुट और हल्के आभूषण धारण करवाए गए…ताकि गर्मी का असर कम हो. राधारानी और ठाकुरजी के हाथों में सोने की पिचकारी सजाई गई और फव्वारों के बीच भक्त भी भीगते हुए दर्शन का आनंद लेते नजर आए. इसी तरह मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में बुधवार को भगवान गजानन को भी जलविहार करवाया गया.

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जयपुर शहर के मंदिरों में सिर्फ भगवान ही नहीं, भक्तों के लिए भी राहत के पूरे इंतजाम हैं.कहीं छांव के लिए टेंट लगे हैं.कहीं बड़े पंखे.तो कहीं ठंडे पानी और छाछ की व्यवस्था. तेज धूप के बावजूद आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है. अब प्रभू को गर्म तासीर वाले नहीं बल्कि शीतल भोग अर्पित हो रहे हैं. आमरस, पुड़ी-सिकरन, खरबूजा, तरबूज, फालसा, बेल का शरबत, ठंडी लस्सी, सत्तू और खस-गुलाब के शर्बत से प्रभू की सेवा हो रही है. भगवान को चंदन, केवड़ा और गुलाब जल मिश्रित ठंडे सुगंधित जल से शीतलता प्रदान की जा रही है. गर्भगृह में एसी, कूलर और पंखे लगातार चल रहे हैं ताकि ठाकुरजी को लू और तपन से राहत मिल सके. सिर्फ गोविंददेवजी ही नहीं…मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गोपीनाथजी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, लाडलीजी और सरस निकुंज पीठ सहित शहर के कई मंदिरों में जलविहार झांकियां सजाई जा रही हैं. मंदिर में खस के टाट लगाए गए हैं. कूलर और एसी भी शुरू हो चुके हैं. मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर में सुबह जौ की राब के बाद विभिन्न भोग अर्पित किए जाते हैं. गर्भगृह में डक्टिंग शुरू करने के साथ ही कूलर भी लगाया है. पूजा में रक्तचंदन के साथ ही कन्नौज और सुगंध नगर से मंगवाए केवड़े और गुलाब के इत्र का उपयोग किया जाता है. चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर में भगवान के चंदन का लेप और श्रृंगार के साथ ही मलमल की हल्की पोशाक धारण कराई जा रही है. इसके लिए केरल से खास चंदन मंगवाया है. फूट क्रीम, ककड़ी, खरबूजा, खीरा, सत्तू, शर्बत, मालपुए व रसगुल्ला भोग में अर्पित करने के साथ ही चमेली, गुलाब, खस का इत्र लगाया जा रहा है.


जब इंसान बिना पंखे-कूलर के नहीं रह सकता, तो भगवान को भी गर्मी से राहत मिलनी चाहिए. इसलिए मौसम के अनुसार सेवा और शृंगार किया जाता है. जयपुर की झुलसाती गर्मी के बीच मंदिरों में यह ठंडी भक्ति लोगों को सुकून दे रही है. बाहर सूरज आग बरसा रहा है. लेकिन अंदर फव्वारों के बीच ठाकुरजी के भीगते दर्शन, आस्था को भी शीतल कर रहे हैं.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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