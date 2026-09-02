/जन्माष्टमी स्पेशल-गोविंद देवजी मंदिर जाने से पहले पढ़ लें पुलिस की यह सख्त एडवाइजरी, चलना होगा 5-6 किमी पैदल!

Janmashtami Jaipur: जन्माष्टमी के मौके पर 4 सितंबर को जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देवजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, दर्शन और ट्रैफिक को लेकर खास इंतजाम किए हैं. जयपुर उत्तर पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रा पहले से प्लान करने की अपील की है.



मंदिर में एंट्री सिर्फ जलेब चौक से

जन्माष्टमी के दिन गोविंद देवजी मंदिर में श्रद्धालुओं को सिर्फ जलेब चौक स्थित बांदरवाल गेट से प्रवेश दिया जाएगा. दूसरे रास्तों से मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी. जलेब चौक से श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की जाएगी. दर्शन व्यवस्था मंगला झांकी से शुरू होगी. तीन कतारों में दर्शन पास धारक, बिना जूते-चप्पल वाले और जूते-चप्पल के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी.

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5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है

भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश से लेकर दर्शन और निकास तक करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही दर्शन की योजना बनाने को कहा है. दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को वापस उसी प्रवेश मार्ग से जाने की अनुमति नहीं होगी. निकास के लिए जय निवास बाग के पूर्वी और पश्चिमी गेट निर्धारित किए गए हैं.

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वाहन कहां पार्क करें?

मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम और जैम सिनेमा में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. पुलिस ने खास तौर पर रामनिवास बाग पार्किंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है. चारदीवारी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा.



मंदिर में जूते-चप्पल रखने की सुविधा नहीं

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर या छावंण व्यवस्था में जूते-चप्पल रखने की सुविधा नहीं होगी. श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल वाहन में रखने होंगे. इसके अलावा पुरानी विधानसभा पर जूते-चप्पल रखने के लिए स्टैंड बनाया गया है.



इन लोगों को विशेष सावधानी की सलाह

गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हृदय रोगी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के साथ गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ऐसे लोग गोविंदम ऐप या मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लाइव दर्शन कर सकते हैं.



बैग और कीमती सामान न लाएं

पुलिस ने श्रद्धालुओं से बैग, पर्स, महंगे आभूषण, लैपटॉप, कैमरा और अन्य कीमती सामान नहीं लाने की अपील की है. पानी की बोतल साथ रखने की सलाह दी गई है. संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखने पर उसे छूने के बजाय तुरंत पुलिस या मंदिर प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है. पुलिस की अपील है कि श्रद्धालु निर्धारित प्रवेश, पार्किंग और निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें.

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