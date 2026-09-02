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जन्माष्टमी स्पेशल-गोविंद देवजी मंदिर जाने से पहले पढ़ लें पुलिस की यह सख्त एडवाइजरी, चलना होगा 5-6 किमी पैदल!

Govind Dev Ji Temple: जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. भीड़ को देखते हुए जयपुर पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी की है. श्रद्धालुओं को 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है. मंदिर में प्रवेश सिर्फ जलेब चौक के बांदरवाल गेट से होगा, जबकि वाहनों के लिए रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम और जैम सिनेमा में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 02, 2026, 07:30 AM IST | Updated:Sep 02, 2026, 07:30 AM IST
जन्माष्टमी स्पेशल-गोविंद देवजी मंदिर जाने से पहले पढ़ लें पुलिस की यह सख्त एडवाइजरी, चलना होगा 5-6 किमी पैदल!
Image Credit: Janmashtami Jaipur

Janmashtami Jaipur: जन्माष्टमी के मौके पर 4 सितंबर को जयपुर के प्रसिद्ध गोविंद देवजी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, दर्शन और ट्रैफिक को लेकर खास इंतजाम किए हैं. जयपुर उत्तर पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रा पहले से प्लान करने की अपील की है.


मंदिर में एंट्री सिर्फ जलेब चौक से
जन्माष्टमी के दिन गोविंद देवजी मंदिर में श्रद्धालुओं को सिर्फ जलेब चौक स्थित बांदरवाल गेट से प्रवेश दिया जाएगा. दूसरे रास्तों से मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होगी. जलेब चौक से श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की जाएगी. दर्शन व्यवस्था मंगला झांकी से शुरू होगी. तीन कतारों में दर्शन पास धारक, बिना जूते-चप्पल वाले और जूते-चप्पल के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी.

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5-6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है
भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश से लेकर दर्शन और निकास तक करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है. पुलिस ने लोगों से अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही दर्शन की योजना बनाने को कहा है. दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को वापस उसी प्रवेश मार्ग से जाने की अनुमति नहीं होगी. निकास के लिए जय निवास बाग के पूर्वी और पश्चिमी गेट निर्धारित किए गए हैं.

Janmashtami Jaipur


वाहन कहां पार्क करें?
मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामनिवास बाग, चौगान स्टेडियम और जैम सिनेमा में पार्किंग की व्यवस्था की गई है. पुलिस ने खास तौर पर रामनिवास बाग पार्किंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है. चारदीवारी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन भी बंद रहेगा.


मंदिर में जूते-चप्पल रखने की सुविधा नहीं
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर या छावंण व्यवस्था में जूते-चप्पल रखने की सुविधा नहीं होगी. श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल वाहन में रखने होंगे. इसके अलावा पुरानी विधानसभा पर जूते-चप्पल रखने के लिए स्टैंड बनाया गया है.


इन लोगों को विशेष सावधानी की सलाह
गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हृदय रोगी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के साथ गंभीर बीमारी से जूझ रहे श्रद्धालुओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ऐसे लोग गोविंदम ऐप या मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लाइव दर्शन कर सकते हैं.


बैग और कीमती सामान न लाएं
पुलिस ने श्रद्धालुओं से बैग, पर्स, महंगे आभूषण, लैपटॉप, कैमरा और अन्य कीमती सामान नहीं लाने की अपील की है. पानी की बोतल साथ रखने की सलाह दी गई है. संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखने पर उसे छूने के बजाय तुरंत पुलिस या मंदिर प्रशासन को सूचना देने को कहा गया है. पुलिस की अपील है कि श्रद्धालु निर्धारित प्रवेश, पार्किंग और निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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