Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गोविंददेवजी मंदिर में बसंत का उल्लास, पांच रंगों की गुलाल से महका दरबार, पीली पोशाक में ठाकुरजी ने दिए दिव्य दर्शन

Rajasthan News: जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में बसंत पंचमी पर पाटोत्सव मनाया गया. ठाकुरजी को पीली पोशाक धारण कराकर पांच तरह की गुलाल अर्पित की गई. 500 वर्ष पूर्व इसी दिन श्रीजी का विग्रह पुनः प्रकट हुआ था.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 23, 2026, 01:54 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 01:54 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में और गहराएंगे घने बादल, इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ गिरेंगे ओले, सतर्क हो जाएं इन 14 जिलों के लोग!

Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके
8 Photos
Rajasthan ka Tharmometre

Thermometer: राजस्थान में मौसम ने ली जबरजस्त करवट, कहीं ओलावृष्टि और मावठ का कहर, तो कहीं 29 डिग्री वाली गर्मी, जानें आज के सबसे गरम इलाके

सीकर में काली घटा का कहर, आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश और आंधी-तूफान ने मचाई तबाही
7 Photos
Sikar Mausam

सीकर में काली घटा का कहर, आसमान से गिरे मोटे-मोटे ओले, भयंकर बारिश और आंधी-तूफान ने मचाई तबाही

राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
8 Photos
Rajasthan top cold city

राजस्थान में मौसम का U-टर्न, कहीं मावठ से खिले किसानों के चेहरे, तो कहीं ओलावृष्टि की चिंता, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

गोविंददेवजी मंदिर में बसंत का उल्लास, पांच रंगों की गुलाल से महका दरबार, पीली पोशाक में ठाकुरजी ने दिए दिव्य दर्शन

Basant Panchami 2026: गुलाबी नगरी के आराध्य ठिकाना श्री गोविंद देवजी मंदिर में आज बसंत पंचमी का पर्व अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. समूचा मंदिर परिसर बसंती आभा में रंगा नजर आया और ठाकुरजी के दरबार में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. इस पावन अवसर को मंदिर में 'पाटोत्सव' के रूप में बेहद धूमधाम से मनाया गया.

मंगला झांकी से पाटोत्सव का शुभारंभ
उत्सव की शुरुआत अलसुबह मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में हुई. सुबह 4 बजे मंगला झांकी के दौरान वेद मंत्रोच्चार के बीच ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. अभिषेक के बाद ठाकुरजी को विशेष पीली (पीत) पोशाक और स्वर्ण-रजत अलंकारों से सुसज्जित किया गया. उत्सव के अवसर पर ठाकुरजी को मावा पेड़े और बेसन के लड्डू का विशेष भोग लगाया गया. श्रृंगार झांकी के दौरान मंदिर में मां सरस्वती का विधिवत पूजन भी संपन्न हुआ.

पांच तरह की गुलाल और इत्र की महक
बसंत पंचमी के उत्सव का सबसे मुख्य आकर्षण ठाकुर श्रीजी को अर्पित की गई पांच प्रकार की गुलाल रही. गुलाल की बौछार और विशेष इत्र के छिड़काव से पूरा मंदिर परिसर सुगंध और भक्ति के अनूठे रंग में सराबोर हो गया. भक्तों ने ठाकुरजी के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को धन्य माना.

500 साल पुरानी परंपरा
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करीब 500 वर्ष पूर्व माघ शुक्ल पंचमी के दिन ही श्री रूप गोस्वामी पाद ने वृंदावन में ठाकुर श्री गोविंद देवजी के विग्रह को पुनः प्रकट किया था. इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना की स्मृति में हर वर्ष इस दिन को पाटोत्सव के रूप में मनाया जाता है.

भक्ति और आस्था का संगम
मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे अधिकांश श्रद्धालु बसंती (पीले) वस्त्रों में नजर आए. राजभोग आरती के समय मंदिर का वातावरण भजनों, संगीत और 'गोविंद' के जयकारों से ओतप्रोत रहा. श्रद्धालुओं ने ठाकुरजी के चरणों में गुलाल अर्पित कर बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news