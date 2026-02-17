Zee Rajasthan
भाजपा विपक्ष पर आक्रमण करने के लिए मुक्का तानकर दौड़ता है- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Assembly Session: भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य द्वारा ‘गौ माता’ से जुड़ा सवाल उठाए जाने के बाद विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया. इस मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटसरा ने गंभीर आरोप लगाया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Feb 17, 2026, 04:47 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 04:47 PM IST

Rajasthan Assembly Session: राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिली. भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य द्वारा ‘गौ माता’ से जुड़ा सवाल उठाए जाने के बाद विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया. इस मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटसरा ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही को जानबूझकर बाधित किया गया.

गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि भाजपा विधायक ने गाय के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन जब सदन में गौ माता से जुड़ा सवाल उठाया गया, तो प्राथमिकता नहीं दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि विधायक गोपाल शर्मा ने सदन में व्यवधान डाला और विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गोपाल शर्मा ने पूरे सदन को डिस्टर्ब किया. नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं, तो बीच में अनर्गल बयानबाजी करता है. विपक्ष के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ता है. मुक्का तानकर आता है. उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो सदन कैसे चलेगा.

गौ माता उनकी प्राथमिकता में नहीं हैं. यह आज साबित हो गया. सदन में मारपीट करने के प्रयास पर किया गया. विधानसभा में 360 डिग्री के कैमरे लगे हुए हैं. उनका प्रयोग करने की हमने मांग की है. डोटासरा ने जयपुर में हुई एक गंभीर घटना का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का सर काटकर लटकाने का मामला सामने आया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता का नाम जुड़ा बताया गया. विधायक गोपाल शर्मा उसको थाने से छुड़ाकर लेकर आए.

