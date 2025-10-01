डोटासरा ने जन्मदिन पर दिखाई ताकत, गहलोत ने फेंकी शुभकामनाओं में भी गुगली

Rajasthan Politics : पीसीसी चीफ डोटासरा को बधाई देने भारी तादात में नेता कार्यकर्ता पहुंचे. संगठन सृजन अभियान के जरिये पार्टी काडर को ग्रास रूट पर खड़ा करने का असर कार्यकर्ताओं में साफ दिख रहा था. नये कार्यकर्ताओं से लेकर कद्दावर नेताओं तक, सब इस भीड़ में शामिल थे. सांसद,विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक का जोरदार जमावड़ा देखा गया.

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोटासरा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की. शुभकामना संदेश में गहलोत ने लिखा. प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री रहे गोविंद डोटासरा को जन्मदिन की बधाई पर गहलोत की बधाई के अंदाज में भी राजनीतिक चातुर्य दिखाई दिया.

गहलोत ने डोटासरा के लिए आगे लिखा-आपने चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस की कमान संभाली,अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया,इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें,और संगठन को मजबूती प्रदान करते रहें गौरतलब है, कि डोटासरा को उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जब 2020 में राजनीतिक उठापटक के चलते गहलोत की सरकार खतरे में थी.

सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया था. उसी घटना को चुनौती के रूप में गहलोत ने फिर याद दिलाने की कोशिश की,,,,,तो मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भीड़ जुटाने के तरीकों पर सवाल खड़े किये.

डोटासरा के नेतृत्व में भले ही सूबे में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाई. पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से वो पार्टी आलाकमान को संतुष्ट रख पाने में कामयाब रहे. पार्टी आलाकमान की हर टास्क को पूरा करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है.

यही वजह है कि कांग्रेस अधिकांश बूथों पर अपने बीएलए बनाने की ओर अग्रसर है, मंडलों से लेकर जिलों तक में संगठन सृजन अभियान में राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, पर डोटासरा के लिए असली चुनौतियां अब शुरू होंगी. निकाय और पंचायतीराज चुनाव के नतीजे ही इस बेबाक और जिददी नेता का भविष्य तय करेंगे.

आपको बता दें कि सचिन पायलट ने भी गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य, खुशहाली और दीर्घायु जीवनन की कामना करता हूं, आने वाला वर्ष आपके लिये मंगलमय हो.

