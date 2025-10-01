Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डोटासरा ने जन्मदिन पर दिखाई ताकत, गहलोत ने फेंकी शुभकामनाओं में भी गुगली

Rajasthan Politics : पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के जन्मदिन पर आज समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया, वॉर रूम के बाहर सुबह से ही डोटासरा को जन्मदिन की बधाई देने वालों का सैलाब उमड़ा. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा तक डोटासरा को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 01, 2025, 04:36 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 05:01 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में आंधी-तूफान के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!
8 Photos
Dussehra 2025

जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया
6 Photos
Trending Quiz

क्या आप जानते हैं ? राजस्थान का वो किला, जिसके आगे अलाउद्दीन खिलजी भी हार मान गया

इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए मारवाड़ी कढ़ी-बाजरा, खाकर आ जाएगा मजा

डोटासरा ने जन्मदिन पर दिखाई ताकत, गहलोत ने फेंकी शुभकामनाओं में भी गुगली

Rajasthan Politics : पीसीसी चीफ डोटासरा को बधाई देने भारी तादात में नेता कार्यकर्ता पहुंचे. संगठन सृजन अभियान के जरिये पार्टी काडर को ग्रास रूट पर खड़ा करने का असर कार्यकर्ताओं में साफ दिख रहा था. नये कार्यकर्ताओं से लेकर कद्दावर नेताओं तक, सब इस भीड़ में शामिल थे. सांसद,विधायकों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक का जोरदार जमावड़ा देखा गया.

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोटासरा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की. शुभकामना संदेश में गहलोत ने लिखा. प्रदेश अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री रहे गोविंद डोटासरा को जन्मदिन की बधाई पर गहलोत की बधाई के अंदाज में भी राजनीतिक चातुर्य दिखाई दिया.

गहलोत ने डोटासरा के लिए आगे लिखा-आपने चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस की कमान संभाली,अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया,इसी ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें,और संगठन को मजबूती प्रदान करते रहें गौरतलब है, कि डोटासरा को उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जब 2020 में राजनीतिक उठापटक के चलते गहलोत की सरकार खतरे में थी.

सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया था. उसी घटना को चुनौती के रूप में गहलोत ने फिर याद दिलाने की कोशिश की,,,,,तो मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भीड़ जुटाने के तरीकों पर सवाल खड़े किये.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डोटासरा के नेतृत्व में भले ही सूबे में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हो पाई. पर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से वो पार्टी आलाकमान को संतुष्ट रख पाने में कामयाब रहे. पार्टी आलाकमान की हर टास्क को पूरा करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है.

यही वजह है कि कांग्रेस अधिकांश बूथों पर अपने बीएलए बनाने की ओर अग्रसर है, मंडलों से लेकर जिलों तक में संगठन सृजन अभियान में राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरे राज्यों से बहुत आगे है, पर डोटासरा के लिए असली चुनौतियां अब शुरू होंगी. निकाय और पंचायतीराज चुनाव के नतीजे ही इस बेबाक और जिददी नेता का भविष्य तय करेंगे.

Image Element

आपको बता दें कि सचिन पायलट ने भी गोविंद सिंह डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य, खुशहाली और दीर्घायु जीवनन की कामना करता हूं, आने वाला वर्ष आपके लिये मंगलमय हो.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news