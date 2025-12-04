Zee Rajasthan
BJP सरकार में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं- गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला कहा कि बीजेपी की सरकार में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Dec 04, 2025, 05:07 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 05:07 PM IST

Rajasthan Politics: PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रजिस्ट्री के नए नियमों को लेकर कहा सरकार बनने के बाद से ही उल्टे फैसले लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पर्ची से नहीं, जनता की भावना से बनना चाहिए नए नियमों की आड़ में और ज्यादा बेईमानी होगी.

इन नियमों से भू-माफिया जनता को लूटने का काम करेंगे अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो सोसाइटी के पट्टों बैन क्यों नहीं कर देते भोले भाले लोगों के साथ बेईमानी होगी और सरकार खुद रेवेन्यू का नुकसान करवाएगी. इस से भू माफिया को फायदा होगा.

यूरिया संकट पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान
यूरिया संकट को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार ऐसी बनी है जिससे लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. सरकार को यूरिया से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दिल्ली में हाजरी देनी है. राहुल गांधी के ERCP वाले सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है. ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना कर दिया गया. यमुना जल की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, आज तक डीपीआर तैयार नहीं हुई है.

बीजेपी में जारी कार्यकर्ताओं की सुनवाई पर डोटासरा का तंज
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि मुख्यमंत्री को पहले मंत्रियों की सुनवाई करनी चाहिए. मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी मंत्रियों के पास फाइल नहीं भेजते. पहले मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद कार्यकर्ताओं की. प्रभारी मंत्री जब जिलों में जाते हैं तो कोई नहीं आता. राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे है मंत्री दिन में 3 बार बयान बदलते हैं.

कांग्रेस कर रही है दिल्ली की रैली की तैयारी
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के लोगों में भारी आक्रोश है. दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली में राजस्थान से 50 हजार लोग शामिल होंगे. रैली के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी लगा दिए है SIR से वोट काटने की कोशिश हो रही है. राजस्थान में 28-29 लाख वोट काटे जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

