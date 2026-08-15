/स्वतंत्रता दिवस पर डोटासरा का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- संविधान और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा

Jaipur News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. ध्वजारोहण के बाद डोटासरा ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और देश की आजादी तथा संविधान के महत्व को याद किया.

गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के योगदान का किया जिक्र

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था. उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से देश को संविधान मिला.

डोटासरा ने कहा कि संविधान के आधार पर देश में सरकारों का गठन होता है और जनता अपने मताधिकार के जरिए सरकार चुनती है. चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी जनता के हित में काम करने की होती है. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की अहमियत पर जोर दिया.

केंद्र सरकार पर संविधान कमजोर करने का आरोप

डोटासरा ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार संविधान की मर्यादाओं को कमजोर कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि दलित उत्पीड़न, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और विपक्ष की आवाज को दबाना सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन गया है.

उन्होंने कहा कि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता और मतदान का अधिकार देता है, लेकिन इन अधिकारों पर भी चोट की जा रही है. डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जरूरी है.

खड़गे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

डोटासरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करते हुए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ किए जा रहे व्यवहार पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है.

उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के मत से चुनी गई सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. डोटासरा ने इन आरोपों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ते हुए अपनी बात रखी.

RSS पर भी लगाए आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोग अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता के संचालन में भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों में एक विचारधारा थोपने का प्रयास किया जा रहा है.

डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए लोकतंत्र, संविधान और समानता की रक्षा का संकल्प लेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मूल्यों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी.

दलितों और युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने की बात

डोटासरा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इनसे दलितों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेगी.

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आने वाले समय में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेगी और केंद्र की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए काम करेगी. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में डोटासरा ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को कांग्रेस के आगामी संघर्ष का प्रमुख मुद्दा बताया.