अपने हमशक्ल से मिले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, दे दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, बढ़ी सियासी हलचल

Rajasthan Politics: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हमशक्ल नरेश सिंधी से विधानसभा में हुई मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है. शादी समारोह के वायरल वीडियो से शुरू हुई यह कहानी अब सियासी हलकों तक पहुंच चुकी है. डोटासरा ने मजाकिया अंदाज में नरेश को अपना ‘धर्म भाई’ बताते हुए चुनाव लड़वाने तक की बात कही, जिसके बाद यह मुलाकात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published: Feb 17, 2026, 05:32 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 05:32 PM IST

अपने हमशक्ल से मिले राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, दे दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, बढ़ी सियासी हलचल

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में पिछले चार दिनों से एक दिलचस्प चर्चा छाई हुई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हमशक्ल को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस अब विधानसभा तक पहुंच गई. सोमवार को डोटासरा ने अपने हमशक्ल नरेश सिंधी को विधानसभा बुलाकर मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय, हल्का-फुल्का और मजाकिया माहौल देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया.

मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले एक शादी समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में एक व्यक्ति नाश्ता करते दिखाई दे रहा था. पहली नजर में लोगों ने उसे डोटासरा समझ लिया. वीडियो तेजी से फैल गया और लोगों में उत्सुकता बढ़ी कि आखिर यह शख्स कौन है. बाद में साफ हुआ कि वह डोटासरा नहीं, बल्कि उनके हमशक्ल नरेश सिंधी हैं.

जब यह चर्चा डोटासरा तक पहुंची तो उन्होंने इसे सहजता से लिया और नरेश सिंधी को मिलने का निमंत्रण दे दिया. सोमवार को विधानसभा परिसर में दोनों आमने-सामने हुए. वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जब दोनों को साथ देखा तो कुछ क्षण के लिए वे भी चौंक गए. नरेश सिंधी की शक्ल-सूरत, कद-काठी और हेयरस्टाइल तक डोटासरा से काफी मेल खाती है.

नरेश को अपना ‘धर्म भाई’ घोषित कर दिया

मुलाकात के दौरान डोटासरा ने मुस्कुराते हुए नरेश को अपना ‘धर्म भाई’ घोषित कर दिया. उनके इस बयान पर आसपास मौजूद लोगों के बीच ठहाके गूंज उठे. उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अब नरेश उनके भाई हैं. दोनों के बीच आत्मीय बातचीत होती रही और माहौल पूरी तरह सहज बना रहा.

नरेश सिंधी को भेजा जा सकता

हंसी-मजाक के बीच हल्का राजनीतिक रंग भी दिखा. डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव में जहां वे खुद प्रचार के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, वहां नरेश सिंधी को भेजा जा सकता है. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कोशिश करेंगे कि नरेश को किसी सीट से चुनाव लड़वाया जाए. हालांकि यह बात पूरी तरह हास्य के अंदाज में कही गई, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर छेड़ दी.

केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई

डोटासरा ने आगे मजाक में कहा कि अगर नरेश चुनाव लड़ेंगे तो वे भी उनकी तरह फटकार लगाने में पीछे नहीं रहेंगे. इस पर नरेश सिंधी ने भी उनकी शैली की नकल करते हुए गमछा लहराया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग मुस्कुरा उठे. दोनों की यह केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात ने सियासत के माहौल को कुछ देर के लिए हल्का कर दिया है. तीखी बयानबाजी के बीच ऐसी घटनाएं नेताओं के मानवीय और सहज पक्ष को सामने लाती हैं.

विधानसभा में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि विपक्षी खेमे में भी इसे दिलचस्प घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है. फिलहाल यह पूरा घटनाक्रम आत्मीयता और हास्य तक सीमित है, लेकिन आने वाले समय में यह चर्चा किस दिशा में जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा.

