जेल में बंद छात्र नेताओं से मिलने पहुंचे डोटासरा, बोले- संदेह के घेरे में न्यायिक व्यवस्था

Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद NSUI नेताओं को गिरफ्तार किया गया था. NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित महेश चौधरी और किशोर चौधरी अभी जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज छात्र नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे.

डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी RRS के दबाव में है. ये लोग सोच रहे हैं कि पूरे देश में हमने ये किया राजस्थान में पोस्टर कैसे फाड़ दिया. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में पोस्टर भी फड़ेंगे और सरकार भी जाएगी ये चेहरे भी बदलेंगे, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो जेल में भी बंद होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस के लोग जेल जाने से डरते तो देश आजाद नहीं होता. न्याय व्यवस्था भी संदेश के घेरे में आने लग गई है. ऐसा क्या जुर्म कर दिया था. इन बच्चों ने वहां पर कार्यक्रम स्थगित हो गया था. दूसरी जगह कार्यक्रम शिफ्ट हो गया था, उसके बाद एक पोस्टर ने फाड़ दिया. जिसको लेकर 9 लोगों के मुकद्दर में दर्ज किए गए 6 की जमानत हो गई.

पुलिस और सरकार मिलकर जो कर रही है. वह ठीक नहीं है इससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है. संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं. ये उनके लिए ठीक नहीं है कुछ कमियां हमारी रही होंगी. हम ने RSS के लोगों को समय रहते पहचान नहीं पाए, जहां पर इन्होंने गलतियां की उस समय पीछा नहीं किया.

ये लोग बच्चों को परेशान करने का काम कर रहे हैं. इन लोगों ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है कि RSS का पोस्टर कैसे फाड़ दिया. पूरे देश में बिना चुनाव लड़े RSS के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं. RSS का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता फिर भी राजस्थान में परदे के पीछे से सरकार चला रहे हैं. तानाशाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ये लोग संविधान को नहीं मानते.