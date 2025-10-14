Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जेल में बंद छात्र नेताओं से मिलने पहुंचे डोटासरा, बोले- संदेह के घेरे में न्यायिक व्यवस्था

Rajasthan News: राजस्थान NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित महेश चौधरी और किशोर चौधरी अभी जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज छात्र नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 14, 2025, 09:29 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 09:29 PM IST

Trending Photos

जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी खाई क्या ? मशरूम भी इसके आगे फेल!
6 Photos
Jodhpuri rabodi ki sabzi

जोधपुरी राबोड़ी की सब्जी खाई क्या ? मशरूम भी इसके आगे फेल!

राजस्थान में हल्की ठंडक का एहसास! 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में हल्की ठंडक का एहसास! 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

माउंट आबू और जयपुर से बोर हो गए? ये 4 गांव आपको देंगे रेगिस्तान में जन्नत का एहसास

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित
7 Photos
jaipur news

राजस्थान की रूमा देवी बनीं अंतरराष्ट्रीय आइकन, अमेरिकी संसद और टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित

जेल में बंद छात्र नेताओं से मिलने पहुंचे डोटासरा, बोले- संदेह के घेरे में न्यायिक व्यवस्था

Rajasthan News: राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद NSUI नेताओं को गिरफ्तार किया गया था. NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित महेश चौधरी और किशोर चौधरी अभी जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज छात्र नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे.

डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी RRS के दबाव में है. ये लोग सोच रहे हैं कि पूरे देश में हमने ये किया राजस्थान में पोस्टर कैसे फाड़ दिया. डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में पोस्टर भी फड़ेंगे और सरकार भी जाएगी ये चेहरे भी बदलेंगे, जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो जेल में भी बंद होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कांग्रेस के लोग जेल जाने से डरते तो देश आजाद नहीं होता. न्याय व्यवस्था भी संदेश के घेरे में आने लग गई है. ऐसा क्या जुर्म कर दिया था. इन बच्चों ने वहां पर कार्यक्रम स्थगित हो गया था. दूसरी जगह कार्यक्रम शिफ्ट हो गया था, उसके बाद एक पोस्टर ने फाड़ दिया. जिसको लेकर 9 लोगों के मुकद्दर में दर्ज किए गए 6 की जमानत हो गई.

पुलिस और सरकार मिलकर जो कर रही है. वह ठीक नहीं है इससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है. संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं. ये उनके लिए ठीक नहीं है कुछ कमियां हमारी रही होंगी. हम ने RSS के लोगों को समय रहते पहचान नहीं पाए, जहां पर इन्होंने गलतियां की उस समय पीछा नहीं किया.

ये लोग बच्चों को परेशान करने का काम कर रहे हैं. इन लोगों ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है कि RSS का पोस्टर कैसे फाड़ दिया. पूरे देश में बिना चुनाव लड़े RSS के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं. RSS का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता फिर भी राजस्थान में परदे के पीछे से सरकार चला रहे हैं. तानाशाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ये लोग संविधान को नहीं मानते.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news