भजनलाल सरकार पर कांग्रेस का हमला, डोटासरा का CM को ओपन डिबेट का चैलेंज

Rajasthan Politics: राजस्थान में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि CM सरकार के कामकाज पर मेरे साथ ओपन डिबेट करें. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार जनता से किए हुए वादे भूल गई है. डोटासरा ने कहा कि CM को दो साल पूरे हो गए, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उनपर जवाब देना चाहिए था.

कांग्रेस के समय 25 लाख का इलाज फ्री मिलता था. अब 5 लाख का ही मिल रहा है. कांग्रेस सरकार में जितनी फ्री दवाईयां मिलती थीं, उनकी संख्या कम हो गई है और जो मिल रही हैं, उन पर भी नकली होने के आरोप लग रहे हैं.

उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान हैं. हनुमानगढ़ में किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार समाधान नहीं कर रही. कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि किसान की समस्या बड़ी है, हम हल करेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर भी डोटासरा ने सवाल उठाए कहा कि नाम बदल दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने एक रुपये तक नहीं दिया. मुख्यमंत्री को आज यह भी बताना चाहिए था.

डोटासरा बोले कि इस सरकार के कार्यकाल में यमुना का जल नहीं आएगा. सरकार के मंत्रियों में लड़ाई चल रही है. मुख्यमंत्री बार-बार दिल्ली जाते हैं पर राजस्थान के लिए कुछ लेकर नहीं आते. राइजिंग राजस्थान के नाम पर जमीनों की बंदरबांट हो रही है. बजरी चोरी पर सरकार जवाब नहीं दे रही.

JJM घोटाले पर डोटासरा ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि दोषियों को जेल में डालेंगे, लेकिन महेश जोशी को साजिश के तहत फंसाया गया. अगर 900 करोड़ का घोटाला किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कैसे दे दी. सरकार की कथनी और करनी में फर्क है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुए कामों का पेमेंट नहीं हो रहा. सड़कें टूटी पड़ी हैं. हमारे समय किसानों को 6 घंटे बिजली मिलती थी, अब 4 घंटे मिल रही है. सरकार ने राशन लेने वालों की लिस्ट से नाम हटाए हैं और जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं.

डोटासरा ने कहा कि CM अल्बर्ट हॉल पर दो साल का हिसाब लेकर आ जाएं, हम अपने एक साल का हिसाब लेकर आएंगे और दोनों सरकारों के काम की तुलना कर लेंगे. किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि विवाद ये है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी फैक्ट्री को क्यों दिया गया. कांग्रेस ने नहीं दिया. किसान पॉल्यूशन को लेकर परेशान हैं.

समस्या का समाधान करना सरकार का काम है. अब इनकी सरकार है, किसानों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार दो साल का जश्न मना रही है, जबकि हकीकत ये है कि जनता से किए वादे पूरे नहीं हुए. 2700 रुपये में गेहूं खरीद, बाजरा की MSP पर खरीद, पेट्रोल-डीजल पर वैट गुजरात और हरियाणा जितना करने का वादा सरकार सब भूल गई.