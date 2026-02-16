Zee Rajasthan
डोटासरा का मदन दिलावर पर तंज, कहा-मंत्री जी ऐसा घोटा घुमाऊंगा कि आप नजर भी नहीं आओगे

Rajasthan Politics: राजस्थान बजट पर विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा ने आज भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही मंत्री मदन दिलावर को चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह गए कि मंत्री जी ऐसा घोटा घुमाऊंगा कि आप नजर भी नहीं आओगे.
 

डोटासरा का मदन दिलावर पर तंज, कहा-मंत्री जी ऐसा घोटा घुमाऊंगा कि आप नजर भी नहीं आओगे

Rajasthan Politics: राजस्थान बजट पर विधानसभा में जारी वाद-विवाद के बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सरकार पर जमकर हमले बोले. सरकार की बजट घोषणाओं की डोटासरा ने कमियां गिनाई. साथ ही मंत्री मदन दिलावर की डोटासरा ने जमकर खिंचाई की.

डोटासरा का सरकार के खिलाफ हमलावर रुख आज भी जारी रहा. मंत्री मदन दिलावर डोटासरा के निशाने पर थे. डोटासरा चेतावनी भरे लहजे में ये तक कह गए कि मंत्री जी ऐसा घोटा घुमाऊंगा कि आप नजर भी नहीं आओगे.

मंत्री पर डोटासरा ने आरोपों की झड़ी लगाई
डोटासरा बोले- डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन सीज हो चुके हैं. मार्च वाली लूट सरकार को बंद कर देनी चाहिए, मार्च में ही बजट का ज्यादातर पैसा क्यों खर्च होता है? डोटासरा ने सरकार के वित्तीय हालात पर तंज कसा. डोटासरा ने कहा कि वित्त मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज तक नहीं खुलवा पाईं. वित्त मंत्री को तो बजट ही सुबह 9:30 बजे मिला.

पावर प्रोजेक्ट

पावर प्रोजेक्ट के लिए 100 प्रतिशत पैसा मार्च में खर्च किया. पुलिस आधुनिकीकरण का 92.6 प्रतिशत पैसा मार्च में खर्च हुआ. सड़क और पुल निर्माण में 72 फीसदी पैसा मार्च में हुआ. एक-दूसरे पर हम दोषारोपण करते रहेंगे और ये ब्यूरोक्रेट कब्जे में ही नहीं आएंगे.

डोटासरा ने कहा कि दिसंबर तक आपने 54 फीसदी पैसा ही खर्च किया. मुख्यमंत्री फिर समीक्षा किसकी कर रहे थे. राइजिंग राजस्थान में 28.27 लाख करोड़ के एमओयू में से केवल पर 6 लाख करोड़ आए. गुजरात वाले ही लूटकर चले जाएंगे. किसी ने गुमनाम कंपनी बना रखी है. दो चार विधायकों को छोड़कर कुछ नहीं मिल रहा. राइजिंग राजस्थान से कितने लोगों को रोजगार मिला.
डोटासरा ने जताई चिंता
बजरी को लेकर उपजे हालात पर डोटासरा ने चिंता जताई. पीसीसी चीफ बोले- बजरी पर कंट्रोल कर लो नहीं तो 20 फीसदी भी जीतकर नहीं आओगे. ऊपर तक हिस्सा नहीं पहुंचा तो पांच थानेदारों को बजरी के मामले में सस्पेंड कर दिया. डोटासरा बोले- आईएएस ने सीकर के डॉक्टर से 2 करोड़ मांगे, 45 साल का डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई. उस डॉक्टर के छोटे-छोटे बच्चे हैं. इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है. डिप्रेशन में डॉक्टर मूंड की जान चली गई.

डोटासरा ने राइजिंग राजस्थान से लेकर केंद्रीय करों में राजस्थान को मिलने वाली राशि में कटौती पर सरकार को घेरा. पीसीसी चीफ ने बजट की घोषणाओं को हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा बताया.

