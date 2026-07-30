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राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी! BAP कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग पर डोटासरा-मालवीय आमने-सामने

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में BAP पार्टी के करीब 300 कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग को लेकर अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आया. कार्यकर्ताओं को पहले पूर्व अशोक गहलोत के आवास पर कांग्रेस में शामिल कराया गया, जिसपर डोटासरा ने बोले- पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है और जॉइनिंग पहले PCC में होनी चाहिए थी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 30, 2026, 09:16 PM IST | Updated:Jul 30, 2026, 09:16 PM IST
राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी! BAP कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग पर डोटासरा-मालवीय आमने-सामने
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई. बाप पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलग-अलग बयान सामने आए हैं. डोटासरा ने बिना नाम लिए व्यक्तिवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे रवैये ने पहले भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, जबकि मालवीय ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताते हुए किसी विवाद से इनकार किया.

अशोक गहलोत के आवास पहुंचे बाप पार्टी के 300 कार्यकर्ता

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दरअसल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय करीब 300 बाप पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकारी आवास पहुंचे. यहां गहलोत ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया. इसके बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि कांग्रेस में परंपरागत रूप से नई जॉइनिंग प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (पीसीसी) में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कराई जाती रही है.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है. उन्होंने कहा कि मालवीय को यह देखना चाहिए था कि कांग्रेस संगठन बड़ा है या कोई नेता... डोटासरा ने कहा कि वह संगठन चलाते हैं और यदि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बाद में कार्यकर्ताओं को लेकर पीसीसी भी आएंगे, तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन उन्हें पहले पार्टी कार्यालय आना चाहिए था.

महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर बोले डोटासरा

डोटासरा ने व्यक्तिवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि इसी सोच की वजह से महेंद्रजीत मालवीय पिछला चुनाव हार गए. उन्होंने कहा कि मालवीय उनसे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज उनके पीछे खड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि व्यक्तिवाद के कारण मालवीय चुनाव हारेंगे और ऐसा ही हुआ. हालांकि बाद में डोटासरा ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि अशोक गहलोत के यहां केवल कार्यकर्ताओं का स्वागत हुआ था.

वहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने विवाद को तूल देने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि वह बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गए थे, जहां गहलोत ने सभी का स्वागत करते हुए कांग्रेस का दुपट्टा पहनाया. पीसीसी में जॉइनिंग नहीं कराने के सवाल पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि पार्टी की परंपरा पीसीसी में जॉइनिंग की रही है, तब भी उन्होंने कहा कि इसे मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.

डोटासरा और मालवीय के इन बयानों ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर संगठन बनाम नेतृत्व और व्यक्तिवाद की बहस को एक बार फिर सार्वजनिक कर दिया है. विपक्ष भी अब इस घटनाक्रम को कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़कर देख रहा है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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