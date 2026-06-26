/30 जून को "PBM सुधारो जनआंदोलन", गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली करेंगे अगुवाई

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Bikaner News: राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर दौरे पर रहेंगे. जहां 30 जून को आयोजित होने वाले “पीबीएम सुधारो जनआंदोलन” में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे. इसे लेकर बीकानेर में कांग्रेस ने रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की.
बैठक में "पीबीएम सुधारो जनआंदोलन" की रूपरेखा पर चर्चा
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बीकानेर में आयोजित कांग्रेस की तैयारी बैठक में 30 जून को होने वाले "पीबीएम सुधारो जनआंदोलन" की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में आंदोलन को सफल बनाने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया गया.
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 30 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित संभाग के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा.
10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपेंग ज्ञापन
पीबीएम अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपेंगे. बैठक में विधायक चेतन डूडी, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, डॉ. राजेंद्र मूंड सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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