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30 जून को "PBM सुधारो जनआंदोलन", गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली करेंगे अगुवाई

Bikaner News: राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर दौरे के दौरान 30 जून को आयोजित होने वाले “पीबीएम सुधारो जनआंदोलन” में शामिल होंगे.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 26, 2026, 04:38 PM|Updated: Jun 26, 2026, 04:38 PM
30 जून को "PBM सुधारो जनआंदोलन", गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली करेंगे अगुवाई
Image Credit: Bikaner NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बीकानेर दौरे पर रहेंगे. जहां 30 जून को आयोजित होने वाले “पीबीएम सुधारो जनआंदोलन” में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल होंगे. इसे लेकर बीकानेर में कांग्रेस ने रणनीति तय करने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की.

बैठक में "पीबीएम सुधारो जनआंदोलन" की रूपरेखा पर चर्चा

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बीकानेर में आयोजित कांग्रेस की तैयारी बैठक में 30 जून को होने वाले "पीबीएम सुधारो जनआंदोलन" की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में आंदोलन को सफल बनाने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर मंथन किया गया.

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 30 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित संभाग के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा.

10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपेंग ज्ञापन

पीबीएम अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपेंगे. बैठक में विधायक चेतन डूडी, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा, डॉ. राजेंद्र मूंड सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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