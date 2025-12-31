Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 31, 2025, 03:50 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 03:50 PM IST

गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर हमला, बोले- मंत्रियों की भाषा उनकी सोच और संस्कारों को दर्शाता है

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार और मंत्री सुमित गोदारा पर तीखा हमला बोला है. डोटासरा ने राहुल गांधी की सगाई को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनकी सोच और संस्कारों को दर्शाता है.

डोटासरा ने कहा कि आरएसएस की पाठशाला में इस तरह की बातें सिखाई जाती है. उन्होंने मंत्री गोदारा के बयान पर सवाल उठाया कि किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार आखिर उन्हें किसने दिया है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है, इसी वजह से अनर्गल बयानबाजी की जा रही है.

डोटासरा ने कहा कि बजट घोषणाओं की हालत यह है कि 10 से 15 प्रतिशत काम भी धरातल पर नहीं उतरा है. कई योजनाओं की तो आज तक डीपीआर तक नहीं बनी. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एआई आधारित पढ़ाई की बात कर रही है, जबकि प्रदेश में 500 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं और करीब 200 स्कूल ऐसे हैं, जहां बैठने की भी समुचित व्यवस्था नहीं है.

उन्होंने कहा कि हजारों स्कूलों में तत्काल मरम्मत की जरूरत है. झालावाड़ हादसे का जिक्र करते हुए डोटासरा ने बताया कि सर्वे में सामने आया था कि स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए करीब 16 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद वहां अब तक नए भवन नहीं बने. कई जगहों पर आज भी बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं.

डोटासरा ने शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अंग्रेजी पढ़ाई बंद करने की बात करती है और दूसरी तरफ एआई मॉडल की शिक्षा का दावा कर रही है. बिना अंग्रेजी के एआई कैसे आएगी, यह सरकार बताए. उन्होंने कहा कि पहले बुनियादी सुविधाएं मजबूत करनी चाहिए, उसके बाद बड़े-बड़े दावे करने चाहिए.

डोटासरा ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि खनन माफिया के खिलाफ अभियान सिर्फ दिखावा था. आज खुलेआम अवैध खनन हो रहा है. खुद सरकार के मंत्री यह कह रहे हैं कि बीसलपुर से रोजाना करोड़ों रुपये की बजरी चोरी हो रही है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठकों में औने-पौने दामों पर लैंड बैंक लुटाया जा रहा है और इसमें भारी भ्रष्टाचार है.

पिछले दिनों प्रभारी मंत्री के सीकर नगर परिषद औचक निरीक्षण की घटनाओं का जिक्र करते हुए डोटासरा ने कहा कि मंत्री और अफसरों के बीच टकराव सरकार के सुशासन की पोल खोलता है. लक्ष्मणगढ़ में सड़क के टेंडर निरस्त करने का मामला इसका उदाहरण है. उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं को मजबूत करने के बजाय मंत्री विकास कार्यों को रोक रहे हैं.

डोटासरा ने कहा कि उन्होंने लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका भवन के लिए 5 करोड़ रुपये की बजट घोषणा करवाई थी, लेकिन आज तक राशि जारी नहीं हुई. सीकर में नगर निगम, सीवरेज और अन्य कई विकास प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं. कोर्ट भवन में वकीलों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है. मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने कहा कि वे बार-बार सीकर आकर केवल खोखले भाषण देते हैं.

यमुना और नर्मदा का पानी लाने की बात की जा रही है, लेकिन आज तक डीपीआर तक नहीं बनी. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर भजनलाल सरकार पांच साल में यमुना का 100 लीटर पानी भी सीकर तक ले आए, तो वे खुद धन्यवाद देंगे. डोटासरा ने कहा कि सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन न रोजगार मिला, न किसानों की आय दोगुनी हुई और न ही भ्रष्टाचार रुका.

मनरेगा समाप्त होने के बाद मजदूरों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि अतिवृष्टि में हुई मौतों और नुकसान को लेकर भी सरकार ने भेदभाव किया. अंत में डोटासरा ने कहा कि प्रतिपक्ष जनता की आवाज है, लेकिन सरकार कभी प्रतिपक्ष की बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती.

केवल भाषण बदलते हैं, हालात नहीं... उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी. इस दौरान पीएससी के गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गोविंद पटेल, युवा कांग्रेस के जुबेर खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

